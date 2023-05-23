أوكرانيا تعلن حرب الاغتيالات والتصفيات

تاريخ النشر:23.05.2023 | 20:40 GMT | أخبار العالم
في 17 مايو 1987، أصابت مقاتلة عراقية من طراز ميراج "إف -1" الفرقاطة الأمريكية "ستارك" بصاروخين خلال الحرب العراقية الإيرانية، في هجوم وُصف حينها بأنه الأكثر دموية منذ حرب فيتنام.
نشرت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل إلقاء القبض اليوم الاثنين على الفنان سعد الصغير، وزوجته الراقصة برلنتي عامر.
أفادت "القناة 12" العبرية الثلاثاء، بإجراء أول محادثات هاتفية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي بوساطة البحرين في محاولة للتوصل إلى اتفاق بين البلدين.
حالة كبيرة من الغضب، شهدتها مصر بعد نشر وسائل الإعلام الإسرائيلية صورا لنقل أغطية تابوت فرعوني إلى فحص التصوير المقطعي في إسرائيل.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية الوم الثلاثاء أن قواتها تمكنت من القضاء على الفصائل القومية المتطرفة الأوكرانية التي توغلت في مقاطعة بيلغورود الاثنين، مؤكدة مقتل أكثر من 70 مسلحا.
أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن الهيئة السعودية للسياحة تقدم فرصة لإقامة مجانية لليلة واحدة في فندق للسائحين الكوريين الجنوبيين الذين يمرون عبر السعودية.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتداعيات الميدانية والسياسية.
أعطى الرئيس الأمريكي جو بايدن الضوء الأخضر للدول الأوروبية لتدريب الطيارين الأوكران على مقاتلات إف - 16، تمهيدا لتسليمها لأوكرانيا، ولكن لا تعلم أمريكا ما ينتظر مقاتلاتها هناك.
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية وثائق أمريكية خطيرة حول السبب الحقيقي وراء اندلاع حرب عام 1956 أو ما يعرف بـ"العدوان الثلاثي" على مصر.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
أفادت مجلة "Valeurs Actuelles" بأن عدد القتلى من جنود القوات الأوكرانية يعتبر من المعلومات غير المرغوب فيها بالنسبة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، إن الموقع النووي الجديد الذي تبنيه إيران، لن يكون في منأى عن ضربه.
وجد المهندسون الروس "ترياقا" ضد منظومة "هايمارس" الأمريكية الصنع بعد دراسة صاروخها ومنصة إطلاقه، وجعلوا المنظومة الأمريكية المذكورة هدفا روتينيا للصواريخ الروسية.
أكد رئيس المخابرات الألمانية، برونو كال، أنه لا يمكن لأي جهاز استخبارات في العالم كشف الجهة الضالعة في تفجير أنابيب "السيل الشمالي" للغاز الروسي إلى ألمانيا، في مياه النرويج.
قررت محكمة مصرية إحالة أوراق محمد بديع مرشد الإخوان ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد ومحمد البلتاجي وعمرو زكي، وأسامة ياسين، وصفوت حجازي وعصام عبد الماجد، ومحمد عبد المقصود، للمفتي.
وجهت السفيرة الإسرائيلية لدى مصر أميرة أورون، رسالة لوزارة الأوقاف المصرية لترجمتها تفسير القرآن الكريم كاملا إلى اللغة العبرية.
كشفت مصادر لـRT تفاصيل مثيرة حول نشر فيديو لمحاولة اقتحام قصر القبة الرئاسي في مصر، حيث تبين أن الحادث وقع يوم الجمعة الماضية.
كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول إقالة مهندس التقارب بين طهران والرياض.
قال رئيس جهاز الاستخبارات الفيدرالية الألمانية برونو كال، في حديث نقلته صحيفة Die Welt، إنه لا تظهر لدى روسيا أي بوادر على وجود ضعف في المجال العسكري.
أفادت صحيفة "بوليتيكو"، بأن اللقاء بين وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ونظيرها الهنغاري بيتر سيارتو، انتهى بمشاحنة وخلاف بسبب قضية بنك OTP والمساعدات لأوكرانيا.
نشر على مواقع التواصل فيديو لاستسلام عناصر مجموعة تخريبية تابعة لقوات كييف تسللت إلى بلدة حدودية بمقاطعة بيلغورود جنوب غرب روسيا، حيث قتلت القوات الروسية العشرات من أفراد المجموعة.
اندهش الصحفيون الأمريكيون من طبيعة وتنوع أرشيف "أسامة بن لادن" الإلكتروني الضخم الذي كشفت عنه وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في مايو عام 2015.
نفى قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو أن تكون قواته استهدفت الكنائس بالبلاد، موجها رسائل عدة إلى قواته والشعب السوداني والسعودية والولايات المتحدة.
الدكتور مصطفى محمد الزائدي أمين الحركة الوطنية الليبية كان شغل منصب وزير الصحة ووكيل وزارة الخارجية في حكومة العقيد القذافي يفند المزاعم والأوهام حول مصير القذافي وأنجاله
قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، إن دول الاتحاد الأوروبي طلبت من قيادة الاتحاد تعويضات مالية عن الأسلحة التي قدمتها هذه الدول لسلطات كييف.
احتفلت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا روديغيز شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي لكرة القدم، بعيد ميلاد شقيقتها إيفانا رودريغيز، بملابس مثيرة للغاية.
ذكّر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن أوكرانيا لم تكن موجودة على الخارطة، وأن السلطات السوفيتية في موسكو هي التي شكّلت دولة سمتها أوكرانيا على أراضي الإمبراطورية الروسية.
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن ايران تتقدم بنسب تخصيب اليورانيوم بشكل غير مسبوق، مؤكدا أن لدى إسرائيل خيار تنفيذ ضربة في إيران.
حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الدول على إجراء الإصلاحات اللازمة للاستعداد لوباء مقبل محتمل، واحترام التزام سابق بتعزيز تمويل المنظمة الأممية.
ذكّرت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا المسؤولين البولنديين بمساهمة الاتحاد السوفيتي بتحرير وارسو من النازيين وإعادة إعمار الدولة البولندية بعد الحرب العالمية الثانية.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا تمر بأوقات عصيبة إلا أنها لحظة تضامن للأمة، والرغبة في تقوية أسس الوجدان، وتهيئة الظروف لتنمية الاقتصاد.
حذر رئيس أركان القوات البحرية الأمريكية، الأميرال مايكل غيلداي، من أن تخلف واشنطن المحتمل عن سداد الديون الحكومية سيؤدي إلى عواقب كارثية على الجيش الأمريكي.
قال المستشار السابق بوزارة الدفاع الأمريكية دوغلاس ماكغريغور، إن رفض الولايات المتحدة قبول هزيمة نظام كييف، قد يدفعها للتدخل المباشر في الصراع لمنع هزيمة أوكرانيا بشكل كامل.
علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على قلق وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ من مصافحة نظيره الروسي سيرغي لافروف.
قام القمر الصناعي التجاري الأمريكي GeoEye-1 التابع لشركة Maxar بتصوير منطقة غرايفورون في منطقة بيلغورود الروسية قبل يومين من تسلل مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية إليها.
قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن أوكرانيا ستصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي فور "استعادتها" أراضيها.
توقع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريده الكعبي أن تواجه أوروبا نقصا أسوأ في النفط والغاز، مشيرا إلى أن اعتدال فصل الشتاء نسبيا جنب أوروبا صعوبات أكبر في الأشهر الماضية.
أكد الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف، أن القوات الروسية يمكنها تدمير صواريخ Storm Shadow كما فعلت في سوريا عندما استخدمت في الهجوم على دمشق.
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، احتمالية رصد أي أوبئة أو أي فيروسات جديدة أو أمراض وبائية.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا تعمل على إعداد خطة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
تحدثت كبيرة مراسلي الأعمال في CNN كريستين رومانز، عما يمكن أن يحدث في الولايات المتحدة وخارجها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لرفع سقف حد الدين.
قالت منظمة مكافحة العنف المسلح (AOAV) ومقرها لندن، إن قوات خاصة بريطانية شاركت سرا في عمليات منذ عام 2011 في 19 دولة على الأقل، بما في ذلك روسيا وأوكرانيا وسوريا.
ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية بدأ السياسيون الأوكرانيون بقيادة الرئيس فلاديمير زيلينسكي، إعادة توزيع قطاع الأعمال بمشاركة الأجهزة الأمنية.
قال حارق القرآن الكريم في مدينة فولغوغراد الروسية عشية مثوله أمام المحكمة، نيكيتا جورافيل، إنه يشعر بذنب عظيم أمام مسلمي العالم، وأعلن توبته مطالبا بالصفح عنه.
أفادت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بأنها أوعزت لرومانيا إصدار قانون يعترف بزواج المثليين.
وجدت دراسة أن إضافة نوع من المكسرات إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك على العيش عمرا صحيا مديدا.
رافقت مقاتلة روسية Su-27 قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين من طراز B-1B، حاولتا الاقتراب من الأجواء الروسية فوق بحر البلطيق.
أثناء إيجازها الصحفي اليومي عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق تصفية المخربين الأوكران الذين تسللوا إلى مقاطعة بلغورود الروسية أمس الاثنين.
تستمر وسائل الإعلام الأمريكية في الضغط على مصر بسبب علاقاتها القوية مع روسيا، حيث تعمل وسائل الإعلام من ضمنها واشنطن بوست وول ستريت جورنال على تناقل أخبار قد تورط مصر في عداء كبير.
كشفت صحيفة "ذا ماركر" الملحق الاقتصادي لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، عن خطط الحكومة الإسرائيلية لاستقطاب الطلاب العرب والمصريين عبر إنشاء كلية للطب.
أفاد محافظ مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف بأن القوات الأوكرانية أطلقت النار باستخدام مسيرات على مدينة غريفورون وقرية بوريسوفكا.
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، أن سعر الدولار في الموازنة الجديدة لن يكون هو العامل الرئيسي في تحديد الموازنة.
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن النشاط البيولوجي العسكري الغربي يمثل تهديدا لأمن روسيا، وأنشطة واشنطن وحلفائها البيولوجية غير منضبطة وخطيرة وتتطلب اهتماما كبيرا.
قال مستشار البنتاغون السابق، دوغلاس ماكغريغور، إن محاولة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الاحتفاظ بأرتيوموفسك (باخموت)، عادت على كييف بعواقب وخيمة وخسارة أرتيوموفسك.
صرح وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، اليوم الثلاثاء، بأن التأشيرة الإلكترونية الموحدة إلى روسيا، سيتم إطلاقها في الأول من يوليو المقبل 2023.
ناقش وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف في الرياض مع نظيره السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود قضايا تعزيز التعاون الثنائي ذات الصلة.
دعت منظمة الصحة العالمية إلى الامتناع عن استخدام بدائل السكر نهائيا بهدف التحكم بالوزن.
أشاد رئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، صقر غباش سعيد المري، بالعلاقات الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات بروسيا على مدار أكثر من 50 عاما.
كشفت مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، بثينة شعبان، كواليس القمة العربية التي عقدت في 19 من مايو الجاري في مدينة جدة غرب السعودية، متحدثة عن تفاهم "غير معلن وغير مكتوب".
نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو لأسلحة قوات كييف الأمريكية التي دمرها الجيش الروسي في مقاطعة بيلغورود، بعد محاولة قوات خاصة أوكرانية التسلل إلى المقاطعة الروسية أمس الاثنين.
صرح المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، بأن المقاتلة الروسية التي رافقت قاذفتين استراتيجين أمريكيتين فوق بحر البلطيق، تعاملت معهما بشكل احترافي وآمن.
تسببت صورة مزيفة لانفجار بجوار "البنتاغون"، اختلقها الذكاء الاصطناعي، في حالة من الذعر في سوق الأسهم، وهو ما طرح مخاوف بشأن قدرة الذكاء الاصطناعي على توليد معلومات مضللة.
صرحت رئيسة مولدوفا مايا ساندو بأن ضباط إنفاذ القانون في بلادها سوف يعتقلون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا ما قام بزيارة الجمهورية، امتثالا لقرار المحكمة الجنائية الدولية.
قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، إن عملية تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف-16" بدأت بالفعل في العديد من البلدان، وبالذات في بولندا.
قامت هيئة الأمن الفدرالية الروسية FSB بمصادرة وثائق تضم رسومات هندسية لتصميم قاذفة قنابل يدوية روسية، وكذلك قاذفة القنابل نفسها وما يشبه كاتم الصوت.
شهدت احتفالات أبطال الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي باللقب الغالي موقفا طريفا للنجم النرويجي إرلينغ هالاند الذي اعتاد الخروج عن المألوف سواء داخل الملعب أو خارجه.
قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أهارون حوليا، إن أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، قد يدفع المنطقة إلى حرب كبيرة.
يخطط رجل أعمال كندي لإقامة "نسخة طبق الأصل" عملاقة للقمر في دبي، موطن أطول مبنى في العالم (برج خليفة)، من بين عجائب معمارية أخرى.
كتبت صحيفة "Politico" أن هولندا قد تصبح أول دولة تنقل مقاتلات من طراز "إف-16" لكييف.
يرى عضو البرلمان الألماني رودريش كيسويتر، الخبير في شؤون الدفاع بالاتحاد الديمقراطي المسيحي، أنه يجب على الغرب المجازفة الآن في موضوع تزويد أوكرانيا بالأسلحة.
أعلن فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية المحاذية لحدود أوكرانيا، أن هناك عملية تطهير مستمرة بمنطقة غريفورونسكي التي تسللت إليها أمس مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية.
أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ حكم القتل تعزيرا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، تخابر مع دولة معادية والتحق بمعسكراتها وتدرب على الأسـلحة والقنابل.
دعت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، ضيوف الرحمن عند القدوم للحج، إلى اتباع مجموعة من الإرشادات لتسهيل زيارتهم.
ردت السفارة الروسية لدى ستوكهولم، بسخرية على تعليق خبير سويدي، أوصى بأن تستخدم أوكرانيا ضد روسيا تكتيكات الملك السويدي تشارلز الثاني عشر، التي استخدمها في معركة "نارفا".
وجه نيكولاي شفيتس، المعتقل في بيلاروس بتهمة تنفيذ الهجوم على الطائرة العسكرية الروسية A-50 في مطار قرب مينسك، رسالة فيديو إلى رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.
كشف نائب رئيس مجلس الدوما الروسي بوريس تشيرنيشوف مذكرات أرشيفية صادرة عن الزعيم السابق الراحل للحزب الليبيرالي الديمقراطي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي عن مستقبل روسيا.
أعلنت الشرطة الأمريكية أنه تم توجيه اتهامات عدة لسائق شاحنة اصطدمت بحاجز أمني قرب البيت الأبيض من ضمنها تهديد حياة أو إيذاء الرئيس أو نائبه أو أحد أفراد عائلته.
فيما يستمر ضخ الأسلحة لكييف من قبل الغرب يستمر أيضا التأكيد الروسي الرسمي أن أهداف العملية العسكرية الخاصة ستتحقق على الرغم من الدعم الغربي لأوكرانيا.
أعلن وزير التموين المصري علي المصيلحي، نية مصر إنشاء أسواق على غرار تلك الأسواق المتواجدة في إحدى الدول الأوروبية "إيطاليا".
حقق فريق قناة Dude Perfect، ثاني أكثر قنوات المحتوى الرياضي شهرة على "يوتيوب" مع 59.4 مليون مشترك، رقما قياسيا جديدا في عالم كرة السلة.
أعلن رئيس مجلس إدارة شركة "إيجيمار" للشحن والخدمات اللوجستية، وليد بدر، أن شركته تقدم خدمة أسبوعية مباشرة وسريعة لموانئ في إسرائيل وسلوفينيا وإيطاليا لصالح مصدري العنب من مصر.
قال غيورغي مرادوف نائب رئيس حكومة جمهورية القرم، إن السلطات الأمريكية بعدم معارضتها استخدام الطائرات الأمريكية ضد شبه الجزيرة، "توافق على اندلاع حرب نووية".
ذكر القائم بأعمال جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أنه وفقا لتشريعات الجمهورية، فإن اسم أرتيوموفسك هو الاسم الرسمي للمدينة التي تم تحريرها مؤخرا في دونباس.
فجرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل، وقالت إن "النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أبلغ المقربين منه رغبته بمغادرة نادي النصر السعودي لأسباب اجتماعية".
أفادت الخدمة الصحفية لحكومة بريموريه الإقليمية، في بيان اليوم، بأن أول عائلة من أنصار الإيمان القديم وصلت إلى بريموريه من الأرجنتين وهي تتكون من 4 أفراد.
نشرت وكالة "مهر" الإيرانية، الثلاثاء، صورا مرسلة من الأقمار الصناعية قالت إنها تدحض ادعاء حكومة طالبان في أفغانستان بشأن عدم وجود المياه لتوفير حصة إيران من نهر هيرمند.
انتهت في روسيا الاختبارات الحكومية لمدفع "مالفا 2 إس 43" الذاتي الحركة الجديد الذي يمكن مقارنته ب"سيزار" الفرنسي.
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن العالم يواجه أزمات انعكست على اقتصادات الدول النامية، مضيفا أن الدول الإفريقية تحتاج إلى نحو 200 مليار دولار سنويا لتحقيق التنمية المستدامة.
مني المنتخب العراقي بهزيمة ثقيلة في مستهل مشواره ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما) المقامة في الأرجنتين، أمام نظيره الأوروغوياني (0-4) مساء الاثنين.
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، في حديث لـRT، أن على الولايات المتحدة تعويض روسيا عن الأضرار التي لحقت بأرتيوموفسك، وماريوبول، والمدن الأخرى التي انضمت إلى روسيا.
صرحت وزارة الخارجية الفرنسية بأن فرنسا جاهزة بالتعاون مع شركائها في حلف الناتو لإبرام اتفاقيات مع أوكرانيا بشأن منحها ضمانات أمنية.
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، يوم الاثنين، أن وزارة التخارجية عينت علي رضا عنايتي سفيرا لها لدى المملكة العربية السعودية.
أفادت تقارير صحفية بأن نادي برشلونة، طلب الحصول على استثناء من رابطة الدوري الإسباني، لرفع القيود عن الفريق والسماح له بتسجيل العقود الجديدة وإبرام صفقات.
صرح وزير القوات الجوية الأمريكية فرانك كيندال، بأن الغرب الجماعي لم يحدد بعد أين سيتم تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات "إف-16".
تداول على الأنترنت مقطع فيديو توثق فيه مسيرة أوكرانية تحركات أفراد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في نقطة "غرايفورون" الحدودية أثناء توغلتهم إلى مقاطعة بيلغورود الروسية الاثنين.
أعلنت مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، بثينة شعبان، عن موقف دمشق من حضور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي القمة العربية التي عقدت في مدينة جدة غرب السعودية يوم الجمعة الفائت.
أعلن مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، فشل وزراء الدفاع الأوروبيين في الاتفاق على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، مضيفا أن المناقشات بهذا الشأن مستمرة.
اقترح رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن تعيد بولندا جزءا من أراضيها إلى تلك البلدان التي أعطتها إياها بعد الحرب العالمية الثانية.
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