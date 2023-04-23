أوروبا أكبر مستورد للنفط الروسية.. إقرار غربي بفشل العقوبات

كشفت تقارير دولية عن استمرار شراء دول الاتحاد الأوروبي منتجات الطاقة الروسية عبر دول ثالثة، بعد وقف استيرادها مباشرة.

وأشارت التقارير إلى أن دول التكتل تشتري المنتجات النفطية الروسية بأسعار مضاعفة، موضحة أن بروكسل فشلت في إيجاد بدائل فورية وعملية لتأمين احتياجاتها من الطاقة بعيدا عن روسيا.. دول مجموعة السبع دعت أخيرا الى تطبيق كافة بنود اتفاقية الحبوب في مؤشر على مخاوفها من إنهاء العمل بالاتفاقية ولكنها تناقش في الوقت نفسه فرض حظر على الصادرات الى روسيا، وهو ما قد يؤدي الى إنهاء موسكو العمل بهذه الاتفاقية حسب التصريحات الروسية..

فما هي أسباب فشل العقوبات الأوروبية وعودة التكتل لشراء منتجات الطاقة الروسية بأسعار مضاعفة ؟ ولماذا تلح الدول الكبرى على اتفاقية الحبوب؟

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