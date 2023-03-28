أسلحة نووية إلى بيلاروس: تصعيد أم رد بالمثل؟

يحق لواشنطن ما لا يحق لغيرها.. هل تطبّق الإدارة المتحدة هذا المبدأ وهي تنتقد روسيا على قرارها نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس؟

تثور ثائرة الناتو على القرار الروسي ومئات القنابل الجوية النووية الأمريكية لا تزال واشنطن تحتفظ بها في ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا؟

هل خطوة موسكو في بيلاروس تخالف المعاهدات الدولية المعنية الأسلحة النووية في وقت تجري فيه تدريبات جوية للقاذفات الأمريكية الاستراتيجية والطيران الناتوي على حمل الصواريخ والقنابل النووية وقصف شمال روسيا – افتراضيًا – وذلك قبل بدء عملية أوكرانيا بوقت طويل؟

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