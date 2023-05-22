أزمة سقف الدين الأمريكي تتجدد.. الثقة بالدولار تهتز

أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن الولايات المتحدة لن تصمد حتى منتصف يونيو المقبل، إن لم تجد الحكومة مخرجا من مأزق سقف الدين العام.

اذ يرفض الجمهوريون في الكونغرس رفع السقف الحالي الى ما فوق 31 تريليون دولار دون ربطه بشرط خفض الإنفاق في الميزانية الفيدرالية، وهو مطلب ترفضه إدارة باين وتقول إن خفض الانفاق يجب أن يكون خلال مناقشة الميزانية.. وقد يؤدي عدم التوافق السياسي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي الى تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.. وما يخلفه ذلك من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الامريكي والعالمي.

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