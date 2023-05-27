أزمة سقف الدين الأمريكي.. الاقتصاد العالمي على شفير الهاوية

مفاوضات شاقة وصراعات في واشنطن بين الديمقراطيين والجمهوريين على مسألة رفع سقف دين البلاد لأكثر من واحد وثلاثين تريليون فاصلة أربعة،

والحدُ الأقصى لحل هذه المسألة الخامسُ من حزيران وسط تحذيرا ت اقتصادية من تأثيرات الفشل الوصول للحل، بين من رأى فيها تساؤلاتٍ عن قدرة الولايات المتحدة على الدفاع عن أمنها القومي حسب وزيرة الخزانة وبين من حذر من انكماش الاقتصاد ليس في الولايات المتحدة فقط بل وفي العالم ككل كما أعلنت إدارة صندوق النقد الدولي..

- فما الذي سيجلبُه هذا الصراع من قرارات وتبعات على الولايات المتحدة والعالم في حال التوافق أو عدمه؟

- وما هي حصون الدولار الباقية بعد أن تقلص دورُه في الاحتياطات العالمية بالنظر إلى سياسات واشنطن في استخدامه أداةَ ضغط سياسي؟

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