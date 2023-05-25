أرمينيا وأذربيجان.. نزاع ينتظر التسوية من بوابة قره باغ

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الوضع بين أذربيجان وأرمينيا، يتجه نحو التسوية رغم وجود بعض المصاعب..

وأضاف في ختام اجتماعه مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إن قادة البلدين أكدا أن جميع المسائل المطروحة يمكن تجاوزها..

كما أعلن الرئيس الروسي الاتفاق على عقد لقاء ثلاثي لروسيا وأرمينيا وأذربيجان على مستوى نواب رؤساء الحكومات بعد نحو أسبوع، لإزالة كافة القضايا العالقة.. مؤكدا تمسك روسيا بالاتفاقات الثلاثية بين موسكو ويريفان وباكو بشأن تسوية النزاع في منطقة قره باغ.

يذكر أن الجانبين الاذري والأرمني أعربا عن استعدادها لتطبيع العلاقات الثنائية على أساس احترام وحدة أراضي البلدين.

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