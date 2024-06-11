إنقاذ الرهائن لن يشكل نقطة تحول والأوقات الأصعب قادمة!

شكلت العملية الجريئة في غزة دفعة للمعنويات الوطنية، لكن من غير المرجح أن تشكل نقطة تحول، حيث أن مصير الأسرى المتبقين على المحك، وهناك تعنت حماس. أمير شالوم – تايمز أوف إسرائيل

استطاعت قوات الأمن الإسرائيلية تحرير بعض الرهائن في ثلاث عمليات منذ 7 أوكتوبر. فقد أنقذت أوري مجيديش في قطاع غزة في 28 مايو 2023، ثم أنقذت لويس هار وفرناندو مارمان من مخيم الشابورة في رفح في 1 مايو. ومؤخرا حررت أربع رهائن في النصيرات وهم نوا أرغاماني وشلومي زيف وألموغ مئير جان وأندريه كوزلوف.

ولكن على الرغم من نجاح هذه العملية الأخيرة، وعلى الرغم من الترحيب بموجة الفرح والأهمية بالنسبة للروح المعنوية الوطنية، فمن المشكوك فيه أن تكون بمثابة نقطة تحول. ومن المرجح بالفعل أن تكون حماس قد سارعت إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول الرهائن الآخرين، وربما نقلتهم إلى مخابئ جديدة.

في الأسابيع الأخيرة، قدمت المخابرات العسكرية والشين بيت معلومات دقيقة حول مكان وجود الرهائن الأربعة – بما في ذلك التحركات في الوقت الحقيقي – مما مكن فرق الاستخراج من التدرب على نموذج دقيق للمباني التي تم احتجاز الرهائن فيها.

وقال مصدر عسكري كبير شارك في التخطيط لتايمز أوف إسرائيل، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن عملية السبت تذكرنا بتخطيط وتنفيذ عملية عنتيبي الأسطورية في عام 1976، والتي أنقذ فيها الجيش الإسرائيلي أكثر من 100 رهينة تم اختطافهم إلى أوغندا.

يزعم الفلسطينيون أن القوات الإسرائيلية استخدمت شاحنة مساعدات إنسانية تحمل أثاثًا للتسلل إلى وسط النصيرات دون أن يلاحظها أحد، وهو ما نفاه الجيش الإسرائيلي ولكنه أشعل نظريات المؤامرة في غزة بأن إسرائيل والدول العربية التي تقف وراء جهود المساعدات الإنسانية قد وحدت قواها في العمل العسكري. كما أن منظر مروحيات الجيش الإسرائيلي وهي تقلع من غزة مع الرهائن من رصيف المساعدات الذي بنته الولايات المتحدة بالقرب من رصيف المساعدات الأمريكي لم يؤجج إلا نظريات المؤامرة هذه.

وقد سارعت حماس إلى تبني هذه الرواية. ومع ذلك، امتنعت في بيان لها عن ذكر الدول العربية واتهمت الولايات المتحدة فقط بالتعاون مع إسرائيل.

وسارعت حماس إلى نشر المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم في وسائل الإعلام الدولية، معلنة أن هناك أكثر من 270 قتيلا فلسطينيا، معظمهم من الأطفال والنساء. ومن الواضح أن أي عملية عسكرية في قلب مركز النصيرات المكتظ ستؤدي إلى مقتل مدنيين.

وخوفًا من الانتقادات الدولية القاسية، أطلعت وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وسائل الإعلام الأجنبية مباشرة بعد انتهاء العملية، مؤكدة على وجود نشطاء حماس ورهائن في قلب السكان المدنيين، كجزء من ممارسة حماس المتمثلة في استخدام المدنيين كدروع بشرية.

بمجرد أن واجهت قوة الإنقاذ مقاومة عنيفة عند مغادرة المبنى الثاني، حيث تم احتجاز الرهائن الثلاثة، كانت نيران الجيش الإسرائيلي – سواء من الأرض أو من الجو – هي التي سمحت لفريق الإنقاذ والرهائن بالهروب من المنطقة. وفي هذا الوقت أصيب معظم المدنيين.

نتنياهو يحلب اللحظة

لم تتم الموافقة على عملية الإنقاذ من قبل مجلس الوزراء الحربي بكامل هيئته، بل فقط من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

ويمكن الافتراض أنه، بالنظر إلى أن وزير الحرب بيني غانتس كان على وشك الاستقالة من حكومة الحرب، لم يكن نتنياهو مستعدا لمشاركة تفاصيل العملية معه. وبالنسبة لنتنياهو، كان هذا مقامرة؛ فلو فشلت العملية، لكان من الأسهل على نتنياهو أن يتقاسم مسؤولية فشلها لو شارك غانتس التفاصيل.

بعد ساعات من انتهاء العملية، كشف غانتس أنه كان على علم بالعملية مسبقًا من خلال رئيس الشاباك، رونين بار. وعلى الرغم من علمه بأنه لن يتمكن من إعلان انسحابه من الحكومة مباشرة بعد هذه العملية، اختار غانتس تحديد موعد لعقد مؤتمر صحفي مساء السبت، عندما انتهت مهلة إنذاره لنتنياهو، ولم ينبه حماس إلى أن شيئا ما يجري على قدم وساق.

وفي المقابل، استغل نتنياهو نجاح العملية بشكل كامل في علاقاته العامة. وبينما اكتفى غالانت ببيان يمتدح قوات الأمن، وصل نتنياهو إلى مركز شيبا الطبي، والتقط صورا مع العائلات والرهائن، وسارع للإدلاء بتصريح للصحافة في المستشفى (من دون السماح بأي أسئلة بالطبع).

ومن الجدير بالذكر أنه حتى الآن، لم يتحدث رئيس الوزراء شخصيًا بعد مع عائلات نداف بوبلويل، وحاييم بيري، ويورام ميتسجر، وعميرام كوبر، وهم الرهائن الأربعة الذين أُعلن عن وفاتهم قبل أيام قليلة، لتقديم العزاء لذويهم.

والسؤال المطروح الآن هو كيف ستؤثر عملية الإنقاذ الناجحة يوم السبت على المفاوضات الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن المائة والعشرين الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس في غزة؟ ومازال الوضع معلقا في الوقت الحالي بانتظار رد حماس على الاقتراح الإسرائيلي الأخير للتوصل إلى اتفاق، والذي وافق عليه مجلس الوزراء الحربي وقدم تفاصيله الرئيس الأمريكي جو بايدن.

لقد ابتلعت حماس عمليتي الإنقاذ الإسرائيليتين السابقتين وواصلت المفاوضات. ولكن من المحتمل تماماً أن حماس، التي تعاني من اللدغة ولديها عدد أقل من الرهائن، سوف تتشدد الآن في مطالبها.

وأصدرت قيادة حماس إعلانا سريعا نسبيا بعد أن تعافت من صدمة عملية النصيرات: "لدينا الكثير من الرهائن. وتحرير بعضهم بعد ثمانية أشهر لن يغير فشل إسرائيل الاستراتيجي".

ولم تكن إسرائيل تتوقع أي شيء آخر غير العناد من حماس، لكن البيان كان بمثابة تدقيق للواقع - وتذكير بالتحديات التي تنتظرها.

ومن المقرر أن يكمل الجيش الإسرائيلي عمليته في رفح في الأسابيع القليلة المقبلة، ومن المشكوك فيه ما إذا كان سينفذ في نهاية المطاف عملية كبيرة في مخيمي اللاجئين المتبقيين – النصيرات ودير البلح في وسط غزة.

لقد قطعت إسرائيل شوطا طويلا في اقتراحها الأخير، الذي حظي بدعم أميركي وقطري ومصري، لكنها لم تحقق بعد الاختراق الذي طال انتظاره. كما أن رحيل غانتس من الحكومة ليلة الأحد يقلل من هامش التحرك العملي لنتنياهو في مواجهة الفصائل اليمينية المتطرفة في ائتلافه.

وقد يكون هذا هو السبب الذي دفع نتنياهو إلى دعوة غانتس، ولو بشكل غير محتمل، إلى البقاء في الحكومة. ووسط الابتهاج بعملية الإنقاذ الناجحة صباح يوم السبت، يعلم نتنياهو أن هناك أوقاتا أكثر صعوبة تنتظره.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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