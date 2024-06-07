"تسليح الانتخابات" في الولايات المتحدة يجب أن يتوقف!

ترامب قد يسعى للانتقام: "سيكون لدي كل الحق في ملاحقتهم" ويقول إن ما يحدث للبلاد "يجب أن يتوقف". آشلي كارناهان – فوكس نيوز

قال الرئيس الأمريكي السابق ترامب، الأربعاء، إنه سيكون لديه "كل الحق" في ملاحقة خصومه السياسيين إذا أعيد انتخابه في نوفمبر.

جلس ترامب لإجراء مقابلة مع مضيف قناة فوكس نيوز شون هانيتي لمناقشة حالة البلاد وحملته السياسية بعد إدانته الأسبوع الماضي بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات الأعمال في قضية نيويورك ضد ترامب.

سأل هانيتي الرئيس السابق عما سيقوله للأشخاص الذين يعتقدون أنه يريد الانتقام وسيستخدم النظام القضائي لملاحقة خصومه السياسيين إذا عاد إلى البيت الأبيض في عام 2025.

وأجاب ترامب: "أولا، إنهم مخطئون". "إن ما يحدث للبلاد يجب أن يتوقف، لأنه بخلاف ذلك، لن يكون لدينا بلد. انظر، عندما تنتهي هذه الانتخابات، بناء على ما فعلوه، سيكون لدي كل الحق في ملاحقتهم، والأمر سهل، لأنك ترى جو بايدن وكل الإجرام، وكل الأموال التي تذهب إلى الأسرة من الصين ومن روسيا ومن أوكرانيا".

وقد صدر بيان صحفي عن مكتب رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب، جيمس كومر، في مايو 2023 يبين أن عائلة بايدن وشركاءها تلقوا الملايين من كيانات أجنبية، بما في ذلك دول مثل الصين وأوكرانيا ورومانيا، عندما كان الرئيس بايدن نائبًا للرئيس.

"لقد سعى آل بايدن عمدًا إلى إخفاء مخططاتهم لاستغلال النفوذ وإخفاء الحقائق، لكن السجلات المصرفية لا تكذب. لقد كسب آل بايدن الملايين من مواطنين أجانب يقدمون الأموال لقاء استغلال النفوذ. "والسجلات التي حصلنا عليها حتى الآن تثبت أن عائلة بايدن أنشأت أكثر من 12 شركة عندما كان جو بايدن نائبًا للرئيس".

شهد شقيق بايدن، جيمس، في وقت سابق من هذا العام أن الرئيس "لم يكن له أي دور على الإطلاق" في التعاملات التجارية للعائلة. وقال إيان سامز، المتحدث باسم البيت الأبيض للرقابة والتحقيقات، لشبكة MSNBC العام الماضي إنه "لا يوجد أي دليل على ارتكاب مخالفات" كما يدعي الجمهوريون في مجلس النواب.

وقال ترامب لشون هانيتي إنه لا يريد أن يفعل ما فعله الديمقراطيون بالحزب الجمهوري.وقال: إنهم يريدون اختراع أي جريمة لإدانتي، ويريدون القبض على الشخص الذي فاز بالترشيح بأغلبية ساحقة.

وأضاف ترامب، المرشح الجمهوري لانتخابات 2024: "إن ما يفعلونه بي، إذا استمر، فلن يتبقى لدينا الكثير من مساحة البلاد. أنت وبعض الناس قد تسمونها مجرد حرب قانونية، لكنها في الحقيقة تسليح للانتخابات".

وختم ترامب حديثه بالقول: "أعتقد أننا نتحدث عن أهم انتخابات في تاريخ بلادنا. وأعتقد أن الانتخابات في نوفمبر ستكون فاصلة في تاريخ بلادنا. ولا يمكننا أن نترك هذه الأمور دون إصلاح".

المصدر: فوكس نيوز

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