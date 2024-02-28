الولايات المتحدة حددت موعدًا للتوصل إلى هدنة في الشرق الأوسط

يحث البيت الأبيض إسرائيل وحماس على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. حول ذلك، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

أعلن الرئيس الأميركي جوزيف بايدن، تاريخا محددا سيتوقف فيه القتال بين إسرائيل وحماس، أو على الأقل يمكن أن يتوقف فيه، هو يوم الاثنين، 4 آذار/مارس. وسارعت حماس إلى الإعلان عن أن بايدن يمارس الدعاية، وأن الاتفاق مع إسرائيل لا يزال بعيدا، بينما الحكومة الإسرائيلية اختارت عدم نفي تصريح الرئيس الأمريكي أو تأكيده.

ومع ذلك، فإن الأخبار الواردة من الشرق الأوسط تشير إلى أن تفاؤل بايدن على الأقل ليس مفرطًا، وليس مجرد حيلة دعائية. فقد أفادت وكالة رويترز، الثلاثاء 27 شباط/فبراير، بوجود مسودة اتفاق للتهدئة، تدرسها الآن قيادة حماس. وبحسب الوكالة، فإن الجزء الأول من الصفقة يتضمن تبادل رهائن إسرائيليين بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بنسبة واحد إلى عشرة. وخلال عملية التبادل التي ستستمر 40 يوما، سيظل وقف إطلاق النار ساريًا. وأخيراً، فثمة جزء مهم من الصفقة هو موافقة إسرائيل على إعادة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، باستثناء أولئك الذين هم في سن الخدمة العسكرية. وبحسب رويترز، وكجزء من الصفقة، لا توافق إسرائيل فقط على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بل والمساعدة في إعادة إعمار ما تم تدميره أثناء القتال.

إن إحجام إسرائيل وحماس عن الإعلان عن اتفاق وشيك أمر مفهوم. فهم يريدون التوصل إلى اتفاق دون فقدان ماء الوجه. يجب أن تبدو الصفقة انتصارًا أمام الجماهير الداخلية، وتسوية مفيدة للطرفين في عيون الخارج. ويبقى الغموض في أن بايدن قرر الإعلان عن الاتفاق، في وقت غير مناسب لنتنياهو. ففي نهاية المطاف، تجرى الانتخابات البلدية في إسرائيل في 27 شباط/فبراير.

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