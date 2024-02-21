يحاولون بكل الطرق منع انهيار الجيش الأوكراني قبل الانتخابات الأميركية. حول ذلك، كتب فلاديمير كوجيمياكين، في "أرغومينتي إي فاكتي":

ذكرت صحيفة بوليتيكو أنه لم يتبق لدى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي سوى خطة واحدة في الصراع الأوكراني هي "عدم السماح بانهيار الجيش الأوكراني". ويقولون إن واشنطن وحلفائها يحاولون منع انهيار القوات المسلحة الأوكرانية بأي ثمن. لكن ليس هناك أموال لكييف، ولا أسلحة ولا ذخيرة، والجيش الأوكراني يتراجع ويخسر الأرض. يجد نظام كييف نفسه في "حالة معلقة"، ولا أحد يعرف ما سيحدث حتى في الأسابيع القليلة المقبلة..

هكذا تفاعلت الصحيفة مع نتائج مؤتمر ميونيخ الأمني ​​الذي تحدث المشاركون عن عدم وجود آفاق إيجابية لأوكرانيا في الصراع مع روسيا.

ما الفائدة هنا؟

في الإجابة عن هذا السؤال، قال نائب مدير معهد بلدان رابطة الدول المستقلة، عضو مجلس الاستراتيجية الوطنية، فلاديمير جاريخين، لـ"أرغومينتي إي فاكتي":

وضعُ الجيش الأوكراني بائس، من وجهة نظر هجومه المحتمل. لكن لا يزال بإمكانه التصرف بشكل فاعل نسبيًا إذا تحول إلى الدفاع العميق. وهذا ما تحاول الولايات المتحدة توجيه القيادة الأوكرانية نحوه. ولهذا السبب، من أجل "تسوية" خط التماس القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة، سلّم القائد الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، أفدييفكا.

ويدرك فريق بايدن أنه إذا حدث بالفعل انهيار كامل للقوات المسلحة الأوكرانية والدولة الأوكرانية، فإن فرص فوز بايدن أو أي مرشح ديمقراطي آخر في الانتخابات ستتأثر بشكل كبير. إنهم بحاجة إلى مواصلة القتال: إذا لم يكن هناك نصر، فعلى الأقل مواصلة القتال. وبالتالي، سيفعلون كل شيء حتى يتمكن الجيش الأوكراني من المقاومة، ولكنهم في الوقت نفسه، لن يعطوه الكثير من الأسلحة حتى لا يقرر المضي في الهجوم، لأن ذلك في الوضع الحالي يعني هزيمته بسرعة. ولذلك، فإنهم يبقون القوات المسلحة الأوكرانية واقفة على قدميها.

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