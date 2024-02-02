أوكرانيا بحاجة إلى 3.5 مليار دولار شهريا للاستمرار في الحياة. حول ذلك، كتب ألكسندر غريشين، في "كومسومولسكايا برافدا":

أمس أقر الاتحاد الأوروبي تخصيص 50 مليار يورو لتلبية احتياجات أوكرانيا على مدى السنوات الخمس المقبلة، ولم تستخدم المجر حق النقض ضده. أوربان ليس سياسياً مؤيداً لروسيا، بل هو سياسي يعمل لمصلحة بلده. فهو يساوم للحصول على أقصى قدر من التفضيلات لبلده.

وبالمناسبة، من هذه الـ 50 مليار يورو، في أفضل الأحوال، نصف المبلغ كحد أقصى سوف يصل إلى كييف. لأن النصف الثاني، إن لم يكن أكثر، سيذهب لتسديد مستحقات مصانع الأسلحة في أوروبا مقابل طلبيات الأسلحة لأوكرانيا. أي أن زيلينسكي سيرى كحد أقصى 5 مليارات يورو سنويًا أموالا حقيقية. أي أكثر بقليل من 400 مليون يورو شهريًا، على الرغم من حقيقة أن كييف تحتاج بالفعل هذا العام شهريًا إلى تلقي 3.5-4 مليار يورو (أو دولار أمريكي) من أجل تغطية عجز الميزانية المعتمد في أوكرانيا، والتي من دون اقتراض خارجي سوف تنهار ببساطة. وهناك تفصيل بسيط آخر: هذه الـ 50 مليار لمدة 5 سنوات، وكلها- الأموال التي تصل منها إلى كييف، والتي تبقى في أوروبا- قروض. ويجب على كييف إعادتها كلها، مع فوائدها أيضًا.

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