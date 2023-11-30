تحت العنوان أعلاه، كتب فيكتور سوكيركو، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول تأثير قطع الاتصالات عبر أقمار ستارلينك في أداء الجيش الأوكراني.

وجاء في المقال: لا سياسة في الأمر، إنما مجرد بزنس. قامت شركة إيلون ماسك بإيقاف تشغيل الإنترنت عن جزء من أراضي أوكرانيا في منطقة القتال، بسبب ديون البنتاغون لشركة SpaseX. ونتيجة لذلك، اختفت الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقة خاركوف. أصبح ضبط نيران المدافع الأوكرانية وإطلاق صواريخ المضادات الجوية، وخاصة الغربية الصنع، غير ممكن على الأهداف البعيدة.

الجيش الأوكراني مسلّح بنحو 20 ألف جهاز لوحي للاتصالات عبر الأقمار الصناعية من طراز ستارلينك، زودته بها شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك. إنها وسيلة فعالة للتحكم، وتحديد الأهداف، والمسارات في الوقت الفعلي، ما يساعد القوات الأوكرانية على مواجهة الوحدات الروسية. سبق أن فُقدت اتصالات ستارلينك على الخطوط الأمامية، لكن القوات الروسية باتت تعرف كيف تحاربها.

حول ذلك، قال الخبير العسكري، العقيد الاحتياطي غينادي أليخين، لـ "أرغومينتي إي فاكتي": "اعتاد الجيش الأوكراني على استخدام الأجهزة اللوحية المزودة باتصالات عبر الأقمار الصناعية في القتال، إلى درجة أنه إذا حُرم منها، يفقد تماما كل أدوات التحكم. وعندما كانت هناك حالات انقطعت فيها على الخطوط الأمامية، أصيبوا بالذعر ولم يعرفوا ماذا يفعلون. إذا تعلم الجيش الروسي اكتشاف محطات ستارلينك وتدميرها، فإن القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية الخاصة سوف تنهار روحها المعنوية بكل بساطة".

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