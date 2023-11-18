الديمقراطيون فرشوا السجاد الأحمر للزعيم تشي في سان فرانسيسكو!

شنّ الديمقراطيون حملة تنظيفات وإخلاء لشوارع فرانسيسكو من المشردين المدمنين لتغيير صورة المدينة الخارجة عن السيطرة استعداد لاستقبال الزعيم تشي، وفق جوزيف ولفسون في فوكس نيوز.

ربط مضيف برنامج Real Time في فوكس نيوز، بيل ماهر، بين حملة تنظيف الشوارع من النفايات والمشردين المدمنين في مدينة سان فرانسيسكو، قبل مؤتمر APEC، وبين الفوز المحتمل للرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات 2024.

يقول المضيف: إن الأمر الذي جعلني أربط بين حملة التنظيف وفوز ترامب هو أن الأخير تحدث عن فتح مستشفيات للأمراض العقلية وعن مخيمات لإيواء المهاجرين في سان فرانسيسكو. وهو بذلك بحث عن حلول، ليست مثالية، ولكنها أفضل مما فعله الديمقراطيون بمسح آثار الإدمان والتشرد لمدة ثلاثة أيام فقط لإعطاء انطباع مختلف عن المدينة للزعماء الضيوف وخاصة تشي جين بينغ.

واعترف حاكم كاليفورنيا الديمقراطي، جافين نيوسوم، والذي أدار حملة ظل لانتخابات 2024 بدلا من تحدي بايدن، أن السبب وراء حملة التنظيف هو ترك انطباع لدى الزعماء الضيوف وخاصة الزعيم الصيني تشي. ورغم الهجوم الكبير عليه في وسائل التواصل الاجتماعي قال في مؤتمر صحفي: هذا صحيح لأنه صحيح.

ودق بيل ماهر، المضيف الساخر، ناقوس الخطر بشأن فوز ترامب في انتخابات 2024. وحثّ بايدن، والذي يصادف عيد ميلاده الحادي والثمانين في 20 نوفمبر، على التنحي والسماح لديمقراطي أكثر شبابا بتولي القيادة.

المصدر: فوكس نيوز

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