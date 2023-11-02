عالم الأحياء الدقيقة نيكولين يتحدث عن أهداف استفزازات أمريكا البيولوجية ضد روسيا

تحت العنوان أعلاه، كتبت سفيتلانا ساموديلوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الاختبارات البيولوجية الخطيرة التي تجريها الولايات المتحدة في محيط روسيا والصين وإيران وأماكن أخرى.

وجاء في المقال: تحدّث قائد قوات الحماية من العوامل الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية بالقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، في مؤتمر صحفي، عن استفزازات جرت، في الفترة من أغسطس إلى سبتمبر 2023، باستخدام فيروس أنفلونزا الطيور في لفوف بدعم من الولايات المتحدة. الغرض منها اتهام روسيا بالتخريب البيولوجي.

وقد طلبنا من عالم الأحياء الدقيقة، والعضو السابق في لجنة الأمم المتحدة المعنية بالأسلحة البيولوجية والكيميائية، الخبير العسكري إيغور نيكولين التعليق على ذلك، فقال:

"يقوم الأمريكيون منذ عشر سنوات بإجراء تجارب بيولوجية على أراضي روسيا، بما في ذلك اختبار أنفلونزا الطيور. إنهم يدرسون طرق هجرة الطيور المهاجرة مثل الشحرور والبط وغيرها، والتي قد تكون حاملة لأنفلونزا الطيور. أي أنهم يبحثون عن طرق غير تقليدية لإيصال الفيروس إلى روسيا".

ولفت نيكولين الانتباه إلى أن القوات الروسية، قبل عام، كانت على بعد 20 كيلومترًا من قرية شيلكوستانتسيا، وهي جزء من مدينة ميريفا بمنطقة خاركوف، وعثرت هناك على أكبر مختبر بيولوجي عسكري أمريكي في أوكرانيا، استثمر الأمريكيون فيه حوالي 200 مليون دولار.

وقال: "لا يُجري الأمريكيون هذه التجارب الخطيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، فهذا محظور بموجب القانون الذي وقعه أوباما سنة 2014. لقد نقلوا هذه الأعمال إلى أراضي دول ثالثة. يوجد حوالي 400 من هذه المختبرات في العالم، وهي منشورة في محيط روسيا، والصين، ويران وفنزويلا وكوبا وكوريا الشمالية وبعض الدول الأخرى".

وذكّر نيكولين بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية آنذاك، جورج تينيت، كلّف، في العام 1999، المجمع الصناعي العسكري الأمريكي بمهمة تطوير بكتيريا وفيروسات تستهدف أعراقًا معينة. و"هذا ما كان يفعله الأمريكيون طوال الثلاثين عامًا الماضية. وهم ينفقون أكثر من 2 مليار دولار سنويا على ذلك".

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