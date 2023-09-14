تحت العنوان أعلاه، كتبت لينا كورساك، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول تبعات إعلان أوكرانيا الحرب على روسيا في حال حدث ذلك.

وجاء في المقال: يعتزم رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي إعلان الحرب رسميًا على روسيا وبدء التعبئة العامة في البلاد في نهاية الخريف، حسبما كتب النائب السابق بالبرلمان الأوكراني، إيليا كيفا، مُستقيا الخبر من مصادره.

ووفقًا لـ إيليا كيفا، فإن مثل هذه الخطوة ستساعد زيلينسكي على إحياء اهتمام المجتمع الدولي بالأحداث في أوكرانيا وستجبر دول الناتو على تقديم المساعدة بشكل أكثر نشاطًا لكييف.

ولكن بحسب الخبير العسكري، العقيد المتقاعد أناتولي ماتفيتشوك، إذا أعلن زيلينسكي الحرب حقًا، فإن هذا سيغير الوضع تمامًا في أوكرانيا. وقال:

إذا أعلن زيلينسكي الحرب رسميًا، فهذا يعني أن أوكرانيا تعترف بروسيا عدوا لها. وهذا لن يبقى مجرد صراع، بل سيتحول إلى حرب واسعة النطاق.

وبالتالي، سيتعين على العديد من البلدان التي تقدم المساعدة حاليًا لأوكرانيا أن تتخذ قرارًا حول موقفها. فإذا دخلت في مواجهة مباشرة مع بلادنا فإننا سندخل في مواجهة معهم مباشرة. لا توجد وسيلة أخرى.

لماذا لم يعلن زيلينسكي الحرب علينا حتى الآن؟ لأن إعلان الحرب يستلزم المسؤولية المالية والاقتصادية والسياسية المطلقة عن كل ما يحدث. فالمسؤولية عن جرائم الحرب، وتدمير البيئة، وتدمير البنية التحتية، تقع على عاتق من أعلن الحرب.

لذلك، أظن أن زيلينسكي يخادع. أما بالنسبة للتعبئة العامة، ففي رأيي، استنفد نظام كييف عمليا الموارد التي كانت متوافرة في البلاد. الآن، يجري النظر بجدية في خيار استبدال نساء بالرجال الخارجين عن الخدمة. وتكليفهن بقيادة السرايا والفصائل وتكوين أطقم دبابات نسائية.

لذلك، أظن أن تصريحات زيلينسكي تعني دخول نظامه في مرحلة الاحتضار. فهو إما لا يفهم حقًا ما يحدث بالفعل، أو يفهمه، لكنه لا يعرف ماذا يمكن أن يفعل.

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