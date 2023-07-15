باحث: تركيا ستبتلع "هجوم الفنلنديين" كما ابتلعت حرق القرآن

كتبت داريا فولكوفا ويفغيني بوزنياكوف، في "فزغلياد"، مقالا حول ابتلاع أنقرة تصريح وزيرة المالية الفنلندية المهين للأتراك.

وجاء في المقال: اعتذر وزير الخارجية الفنلندية لأنقرة عن كلام وزيرة المالية ورئيسة حزب اليمين المتطرف، ريكا بورّا، بشأن حديثها عن "القرود الأتراك". في الوقت نفسه، سبق أن ضبطت هذه الوزيرة بسلسلة من التصريحات العنصرية. ولهذا السبب، ستصوت أحزاب المعارضة على الثقة فيها.

وفي الصدد، قال الباحث السياسي الألماني ألكسندر راهر: "في المستويات العليا للسلطة الأوروبية، يتزايد حضور أصحاب وجهات النظر القومية اليمينية. والسبب في ذلك هو أزمة الهجرة التي بقيت دون حل. وفنلندا ليست استثناء".

وقال راهر: "يحب السياسيون اليمينيون مثل بورّا استخدام الخطاب الشعبوي والسخرية من غير الأوروبيين، بمن فيهم الأتراك. بالإضافة إلى ذلك، لا تريد القوى اليمينية في أوروبا قبول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. إنما الناتو يحتاج إلى أنقرة كرادع ضد إيران والأصولية الإسلامية".

وأضاف: "في سياق تصريحات بورّا، من المهم أيضًا ملاحظة أنها رئيسة القوميين الفنلنديين. وبالتالي، فبسبب إقالتها القسرية، يمكن أن ينهار الائتلاف الحاكم، ما سيؤدي إلى أزمة سياسية في فنلندا. لذلك أظن أنها ستبقى في الحكومة. وفي جميع الأحوال، سيشددون حمايتها الشخصية.. ولذلك، فتركيا سوف" تبتلع "هجوم الفنلنديين"، تمامًا كما" ابتلعت "حرق القرآن. تحتاج أنقرة إلى أموال الاتحاد الأوروبي، وليس من مصلحتها تأجيج الموقف. هذه ليست التصريحات الأولى وليست الأخيرة من هذا النوع".

وخلص راهر إلى أن السياسيين الأوروبيين سيستمرون في كسب نقاط من مثل هذه التصريحات، ثم يعتذرون ويقولون إنه أسيء فهمهم.

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