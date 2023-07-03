تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن مؤشرات على عمل أوكراني خطير في اتجاه زابوروجيه.

وجاء في المقال: توقفت الأمطار في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، وتجفف الشمس والرياح بسرعة الطبقة العليا من التربة، ولن تفوت القوات المسلحة الأوكرانية فرصة الاستفادة من ذلك. على القوات المسلحة الأوكرانية مواصلة الهجوم الكبير وتحقيق نتائج ملموسة بحلول 11 يوليو، وهو موعد اجتماع زعماء ثلاثين دولة من دول الناتو في فيلنيوس.

يطرح مثل هذه التوقعات غالبية الخبراء العسكريين المرموقين. وقد حدد قائد كتيبة "فوستوك"، ألكسندر خوداكوفسكي، الاتجاه المرجح للهجوم الرئيس للقوات المسلحة الأوكرانية. فقال إن العدو "يستعد للقيام بمحاولة أخرى لاختراق دفاعنا العميق". وفي إشارة إلى البيانات الاستخباراتية، قال خوداكوفسكي إن القوات المسلحة الأوكرانية حشدت "ما يصل إلى أربعين كتيبة في اتجاه أوريخوفو-بولوجسكي، لتحقيق اختراق في أوريخوف-توكماك".

أربعون كتيبة، تشكل 8-9 ألوية، وتضم 20-30 ألف عسكري. فعلى الأرجح، الحديث يدور عن ألوية الاحتياط التي تم تشكيلها من أجل "الهجوم"، وهي مسلحة بعتاد الناتو. كييف لم تقحم هذه القوات في القتال حتى الآن.

ووفقًا لـ خوداكوفسكي، هناك اتجاه آخر يمكن أن تختاره كييف لتقيمه لـ قمّة الناتو في فيلنيوس. فقال في قناته على تيليغرام: "من غير المستبعد أن يقوموا بمحاولة متزامنة للهجوم في اتجاه إنرغودار من أجل السيطرة على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه". وبحسبه، في هذا القطاع بالذات، "ينبغي توقع أكثر المفاجآت غير السارة، وسد كاخوفكا شاهد على ذلك".

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