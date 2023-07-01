كتبت داريا فولكوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول مفاجآت غير سارة تحضّرها أوكرانيا لروسيا.

وجاء في المقال: التمرد العسكري، الذي، لحسن الحظ، أُوقف في الوقت المناسب، لم يكن ممكنا أن يؤثر بشكل حاسم في الوضع العام على جبهة القتال.

يبدو أن القوات المسلحة الأوكرانية لم تستغل الفرصة التي ربما منحها التمرد لها لو استمر بضعة أيام أخرى، وبقيت في مواقعها السابقة. انتقد الغرب مرة أخرى تكتيكات الجيش الأوكراني. فقد حسبت صحيفة واشنطن بوست أن القوات المسلحة الأوكرانية إذا استمرت في التقدم بهذه الوتيرة، فستحتاج إلى 16 عامًا لتحقيق أهدافها.

حول ذلك، تحدثت "موسكوفسكي كومسوموليتس"، مع الضابط السابق بالجيش الأمريكي ستانيسلاف كرابيفنيك، فقال إن التمرد المسلح وانتقال بريغوجين إلى بيلاروس لن يؤدي إلى تغييرات جذرية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وأضاف:

مقاتلو فاغنر الذين يريدون الاستمرار في القتال ضد النازيين، سوف يوقّعون عقودًا مع وزارة الدفاع ويصبحون جزءًا من الجيش الروسي. أظن أن معظم مقاتلي فاغنر سيبقون ويواصلون القتال. ويتجلى ذلك أيضًا في حقيقة أن ما يصل إلى ثلث المقاتلين رفضوا المشاركة "في الحملة ضد موسكو"، لم يرغبوا في المشاركة في هذه المغامرة ...

هل هناك شعور بالهدوء على الجبهة؟ هل الوضع حقا كذلك؟

المعارك مستمرة، ليس هناك هدوء. الأوكرانيون، في جميع الأحوال سيواصلون الهجوم، مهما كلفهم ذلك. هناك أوامر من أسيادهم عليهم تنفيذها.

هل سيزج زيلينسكي باحتياطيه المكون من خمسة ألوية، والذي لم يشارك في المعارك من قبل؟

ليس خمسة ألوية بل أكثر. نعم، قد يقرر الزج بالاحتياطي المدرب. فالمسألة هي أنه مضطر لعرض بعض النتائج على الأقل أمام القمة في فيلنيوس.

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