تحت العنوان أعلاه، كتب غليب إيفانوف، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول موقف دول جنوب العالم من عملية روسيا العسكرية الخاصة.

وجاء في المقال: سيلتقي مسؤولو الإدارة الأمريكية مع ممثلي دول جنوب الكرة الأرضية الذين لم يدينوا العملية العسكرية الروسية، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز. وكما تلاحظ الصحيفة، يشعر الغرب بالقلق من موقف الدول غير الغربية في العالم وحقيقة أن الدعم لأوكرانيا لا يتزايد. وسيحاولون تغيير هذا الموقف، في اجتماع كوبنهاغن.

ونقلت فاينانشيال تايمز، عن مصادرها، أن دولا مثل الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا تلقت الدعوة. علما بأن القائمة النهائية للبلدان المدعوة لم تقر بعد. فقد يحضر مسؤولون من تركيا والصين أيضا. وقد يعقد الاجتماع في كوبنهاغن في 24-25 يونيو، بناء على طلب من السلطات الأوكرانية.

في الوقت نفسه، قال مصدر دبلوماسي لم يُذكر اسمه، لـ فاينانشيال تايمز، إن الغرب لا يزال لا يدرك "إلى أي مدى لم يقتنعوا في بقية العالم" بالحاجة إلى دعم أوكرانيا. "إنهم غير مقتنعين- قال المسؤول- إنه لأمر فظيع الاعتراف بذلك".

وفي الصدد، قال مدير الأبحاث في نادي فالداي الدولي للمناقشة، فيودور لوكيانوف، لـ"أرغومينتي إي فاكتي": "العملية العسكرية الروسية الخاصة، ليست عدوانا روسيا على أوكرانيا، كما يريد الغرب من الدول غير الغربية أن تراها، إنما هي عملية معقدة للغاية لعب فيها الغرب دورا رائدا، في محاولة لتوسيع دائرة نفوذه في العالم. هذا لا يعني أنهم يقفون تلقائيًا إلى جانب روسيا، لكنهم يرون سبب ما يحدث بشكل أكثر شمولاً".

ويستنتج لوكيانوف أن معظم دول الجنوب العالمي لن تسارع، بالتأكيد، إلى قبول وجهة النظر الغربية، ولكنها ستستخدم الصراع بين روسيا والغرب لزيادة تأثيرها في العالم.

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