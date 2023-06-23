كيف ترد هجوم الجيش الأوكراني المضاد؟

كتب ميخائيل زوبوف، في "إكسبرت رو"، حول مؤشرات على قرب انهيار الهجوم الأوكراني المضاد، وما يستعد له الجيش الروسي.

وجاء في المقال: في الـ 20 من يونيو، تحدث سيرغي شويغو في اجتماع بوزارة الدفاع، بوضوح عما جرى بعد بدء الهجوم الأوكراني المضاد في 4 يونيو، وقال إن القوات الأوكرانية، منذ ذلك التاريخ، شنت 263 هجومًا على مواقع الجيش الروسي، ولم ينجح أي منها.

وفي المجمل، منذ 4 يونيو حتى 21 منه، وفقًا لتقارير وزارة الدفاع الروسية، تم تدمير 861 وحدة من الدبابات والعربات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، و247 قطعة مدفعية وقاذفة صواريخ و241 طائرة مسيرة وغيرها من العتاد.

وقال رئيس لجنة مجلس الدوما للدفاع، العقيد أندريه كارتابولوف، على هواء قناة Solovyov LIVE التلفزيونية، إن هجمات القوات المسلحة الأوكرانية ستنتهي في غضون ثلاثة أسابيع تقريبًا، وبعد ذلك يمكن للقوات الروسية الانتقال إلى العمليات النشطة.

ووافق الفريق فيكتور سوبوليف، النائب في مجلس الدوما، على أن الاندفاع الهجومي الأوكراني لن يستمر أكثر من بضعة أسابيع، وفي حديث مع "إكسبرت رو" أشار إلى أن القوات المسلحة الروسية لن تتسرع في الانتقال إلى إجراءات نشطة.

ووفقًا له، فإن كييف وحلف الناتو يحلمان بانتقال القوات الروسية إلى الهجوم الآن. لكن جيشنا، في الوقت الحالي، سيستمر في الاستعداد بشكل منهجي لتوجيه ضربة ساحقة، ولبعض الوقت ستبقى روسيا في وضع دفاع فعال، وتدمر قوى العدو البشرية ومعداته، ولا تتكبد عمليًا خسائر قتالية.

ويرى محلل آخر تحدثت إليه "إكسبرت رو"، وهو الدكتور في العلوم العسكرية قسطنطين سيفكوف، أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية سوف ينتهي في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، لكنه يستند في ذلك إلى حجج أخرى. فيقول: "الآن، خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في العتاد تبلغ حوالي 30٪ أو أكثر". "وإذا لم يحسبوا الخسائر في القوى البشرية، ويتأكدوا من القدرة على تعبئة مئات آلاف الأوكرانيين للتعويض عن مئات آلاف القتلى، فسيقومون بحساب الخسائر في العتاد وتحليلها، وفقًا لمعايير العلوم العسكرية. ووفقًا لهذه المعايير، يتوقف الهجوم إذا تجاوزت الخسائر في العتاد 50٪. في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، ستصل القوات المسلحة الأوكرانية إلى هذه الأرقام".

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