كتب فلاديمير كوجيمياكين، في "أرغومينتي إي فاكتي"، عن الموعد المرجح لانهيار هجوم الجيش الأوكراني المضاد.

وجاء في المقال: قال المحلل السابق والمخضرم في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، راي ماكغوفيرن، إن من العبث عدم سماح الولايات المتحدة لزيلينسكي ببدء مفاوضات مع روسيا، لأن روسيا نفسها، في غضون 2-3 أسابيع، يمكنها إجبار الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وأوكرانيا على التفاوض.

ناقشت "أرغومينتي إي فاكتي" ذلك، مع الفريق الاحتياطي رئيس مجلس مركز الدراسات السياسية في روسيا، يفغيني بوجينسكي، فقال في الإجابة عن السؤال التالي:

هل سنكون حقًا على الضفة الأخرى من نهر الدنيبر خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع؟

أظن هذه مبالغة، بالطبع. عسى الله يكون الأمر كذلك، ولكن في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع لن تنطفئ حماستهم. فلا يزال لدى القوات الأوكرانية ما يكفي من العتاد، ولم نقض على كل أفراد الجيش. لذلك، ربما ليس "أسبوعين أو ثلاثة أسابيع"، إنما على الأقل شهر آخر. ولكن بعد قمة الناتو في فيلنيوس، والتي من المقرر عقدها في 11-12 يوليو، سيتعين عليهم حقًا اتخاذ قرار.

إذا فشل هجوم الجيش الأوكراني المضاد، بشكل نهائي، ثم اقتطعت روسيا شيئًا آخر،على سبيل المثال، إذا وصلت إلى أوديسا أو سيطرت على خاركوف، فسيكون من الأفضل للغرب أن يتوقف عند ما هو عليه اليوم. لكن كل هذا لا يزال موضع تساؤل، ويعتمد على الوضع في ساحة المعركة. الآن، الوضع في مصلحتنا. ماذا سيحدث بعد ذلك؟ سنرى.

واحتمال أن يفشل الهجوم المضاد في النهاية مرتفع: يتكبد الجيش الأوكراني خسائركبيرة. بالإضافة إلى ذلك، نقص الدعم الجوي ووسائط الدفاع الجوي يفعل فعله. هاتان حالتان حرجتان تمنعان الأوكرانيين من تحقيق النجاح. لقد تكبدوا خسائر كبيرة بسبب هذا.

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