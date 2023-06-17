سرب مسيّرات أوكرانية يفشل في شبه جزيرة القرم

تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس" حول فشل استهداف القرم بسرب من 11 طائرة مسيرة.

وجاء في المقال: ليلة 15 يونيو، حاول العدو مهاجمة القرم بسرب من الطائرات المسيرة. ولكن محاولة إثارة الذعر بين سكان شبه الجزيرة فشلت، فقد تم إسقاط خمس طائرات مسيّرة، و"أنزلت" البقية بواسطة نظام الحرب الإلكترونية. ووفقا لسلطات شبه الجزيرة، لم تصب البنية التحتية بأي ضرر.

وبالمناسبة، هناك عدد غير قليل من الصور لحطام المسيرات وللطائرات الكاملة التي تم التحكم بها، منشورة في مصادر مفتوحة.

وقد أشار الخبير العسكري، مدير متحف الدفاع الجوي، يوري كنوتوف، إلى أن شبه الجزيرة تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية الصنع. وقال: "بشكل عام، كان هناك 11 طائرة مسيرة هي بالفعل سرب. تستخدم الطائرات المسيرة بشكل رئيس في مثل هذه الغارات. من الصعب تحديد تلك التي تم استخدامها على وجه الدقة هذه المرة. قطع الحطام صغيرة جدًا ويصعب تحديدها".

وأشار كنوتوف إلى أن الطائرات المسيرة لم تُطلق من أوديسا، إنما من مكان أقرب. وأضاف: "من غير الوارد أن تكون قد انطلقت من شبه جزيرة القرم. جاءت من الأراضي الأوكرانية، مائة بالمائة. يعرف العدو أن هناك ثغرات في نظام الدفاع الجوي، ويستخدمها. ومع ذلك، فقد تم إبطال مفعول جميع الطائرات المسيرة. خمس منهم دمرت. أظن بنيران Pantsir-S1 وTor-M2. وست طائرات تم التحكم بها وإنزالها بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية. هذا يشير إلى أننا نغطي المواقع الموجودة في شبه الجزيرة مباشرة بشكل فعال. لكن العدو يواصل الهجوم من أجل خلق حالة من الذعر والذهان والهستيريا، أملا بأن ينتقل ذلك لاحقًا إلى القوات".

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