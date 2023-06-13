تحت العنوان أعلاه، نشر سيرغي ليونوف، في "أرغومينتي إي فاكتي"، نص لقاء حول أهمية زيلينسكي بالنسبة لواشنطن واحتمال التخلي عنه لتسوية الصراع.

وجاء في اللقاء: تصريح محلل وكالة المخابرات المركزية السابق راي ماكغوفرن حول استعداد الولايات المتحدة للتضحية بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وتحميله مسؤولية تفجير السيل الشمالي من أجل إخفاء مشاركة واشنطن وتقليل مخاطر نشوب صراع بينها وبين وموسكو، يشبه إلى حد بعيد الحقيقة، بحسب مدير معهد الشؤون السياسية والعسكرية الكسندر خرامتشيخين. وقال، في الإجابة عن السؤال التالي:

هل تصريح ماكغوفرن مزيف أم أن زيلينسكي ليس رقمًا يمكن للولايات المتحدة أن تدافع عنه؟

ما الذي يجعل زيلينسكي شخصية مهمة؟ ما الشيء الفريد فيه ليكون شخصية مهمة من حيث المبدأ للولايات المتحدة؟ ألا يمكن أن يكون هناك قائد آخر؟ ليس من المهم إطلاقا للغرب مع من يتعامل. زيلينسكي بشكل عام أوصلته الصدفة إلى هذا الموقع.

بوريل أيضًا أدلى ببيان حول أوكرانيا استبعد فيه أن يُقْدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التفاوض قبل انتخابات العام 2024 الرئاسية الأمريكية، ويؤكد أن العملية الخاصة كان يمكن أن تسير بشكل مختلف تمامًا لو كان دونالد ترامب في البيت الأبيض، وليس جو بايدن. إلى أي مدى ستؤثر الانتخابات الرئاسية الأمريكية في مسار العملية العسكرية الخاصة؟

بالطبع بوتين مهتم بمن سيفوز في الولايات المتحدة. لكنني آمل ألا يتحدد سلوكه تجاه أوكرانيا بنتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية. علاوة على ذلك، لا شيء يتغير جوهريا من هذه النتيجة. لقد كان ترامب رئيسًا، ولم يتغير شيء جوهريًا.

إذا لم نأخذ الجانب السياسي في الاعتبار، فما هو الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في الصراع العسكري في أوكرانيا، هل يمكن لمدربيها أن يكونوا وراء تفجير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، مثلا؟

إنهم يلعبون بالتأكيد دورًا في التخطيط العسكري. ولكن، مع ذلك، يتم اتخاذ القرار النهائي في أوكرانيا. أوكرانيا هي التي تحارب وليس الولايات المتحدة.

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