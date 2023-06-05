كتب فيكتور سوكيركو، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول اعتراض مدمرة صينية سفينة حربية أمريكية بحركة ماهرة كان يمكن أن تؤدي إلى كارثة.

وجاء في المقال: تجاهلت المدمرة LUYANG III قواعد الملاحة، بقطعها الطريق أمام سفينة أمريكية، وأجبرتها على الابتعاد عن مسارها المقصود.

أبحرت مدمرات أمريكية وفرقاطة كندية بشكل جميل في مضيق تايوان، كأنها في عرض. ووفقًا لقيادة المحيطين الهندي والهادئ للقوات المسلحة الأمريكية، فإن السفن لم تنتهك القانون الدولي ولم تتحرك إلا عبر المياه التي تشملها "حرية الملاحة".

أما الصين، من جهتها، فتعد هذه المياه مياهها، وتتفاعل بشكل مؤلم مع ظهور السفن الحربية الأجنبية هنا دون أي تنسيق. وعندما ظهرت السفن الأمريكية والكندية في هذه المياه، تقدمت المدمرة الصينية LUYANG III لمنعها من الإبحار في هذه المنطقة. وبعد أن طورت السفينة الصينية سرعتها إلى أقصاها 30 عقدة (56 كم/ساعة)، "اعترضت" المدمرة الأمريكية على مسافة حوالي 130 مترًا. ثم كررت مناورة مماثلة، موضحة أن "الضيوف" غير مرحّب بهم هنا.

وفي الصدد، قال الخبير العسكري العقيد البحري، فاسيلي دانديكين، لـ"أرغومينتي إي فاكتي": "قامت المدمرة الصينية بمناورة خطيرة تتطلب مهارة من القبطان والطاقم بالإضافة إلى الشجاعة، لأن الاصطدام قد يكون كارثيًا للسفينتين. لكن المناورة كانت جميلة، والأهم من ذلك أنها كانت فعالة. وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها البحارة الصينيون للأمريكيين أن لا مكان للغرباء في مياههم. وهم يجبرون المدمرات الأمريكية على "الاستجابة" دون استخدام السلاح. لقد تعلموا ذلك من زملائهم الروس، الذين يتعاملون مع انتهاكات المياه الإقليمية بمثل هذه الإجراءات".

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