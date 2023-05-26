خبير عسكري: عمل "إس-350" التلقائي أكد تفوقها على "باتريوت" الأمريكية

تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فولكوفا، في "فزغلياد" حول تفوق منظومة الدفاع الصاروخي الروسية على نظيرتها الأمريكية.

وجاء في المقال: في مايو 2021، أفادت وزارة الدفاع (الروسية) بدخول أول نظام صاروخي مضاد للطائرات من طراز S-350 Vityaz الخدمة في المنطقة العسكرية الجنوبية.

أصبح معروفًا أن منظومة الصواريخ المحمولة الروسية المضادة للطائرات S-350 "Vityaz" أسقطت لأول مرة طائرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في وضع تلقائي بالكامل. يشار إلى أن "فيتياز" حققت هذه المهمة لأول مرة في العالم في ظروف معركة حقيقية. فمن دون مشاركة المشغل، كشفت المنظومة الأهداف الجوية وتتبعتها وأسقطت العديد من الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وفي الصدد، قال القائد السابق لقوات الصواريخ المضادة للطائرات، في قيادة القوات الجوية الروسية الخاصة، العقيد الاحتياطي سيرغي خاتيليف: "هذا مثال ساطع على تفوق منظوماتنا من الجيل الخامس بشكل جدي على صواريخ باتريوت الأمريكية. على حد علمنا، تم اكتشاف الهدف تلقائيًا، من دون مشاركة المشغل. بعد ذلك، جرى نقل نقطة الهدف من مركز قيادة المنظومة إلى وحدة الصواريخ المضادة للطائرات، التي التقطه ورافقته، ثم جرى توجيه الصاروخ وإطلاقه وتدمير الهدف".

و "في الوقت نفسه، بالطبع، لا يمكن اعتماد هذه الألية ضد جميع الأهداف. ففي بعض الحالات، يكون التدخل البشري مطلوبًا. الوضع التلقائي خطير لأنه سيقوم بتدمير جميع الأهداف في المنطقة المحددة افتراضيًا. لذلك، هناك أيضًا أوامر صوتية. وهذا يعني إمكانية تبديل تشغيل الجهاز إلى نصف آلي، في حالة عدم ضرورة تدمير الهدف، إنما تتبعه فقط".

"تشمل مزايا منظومة الدفاع الجوي هذه، في الوضع الآلي، أولاً وقبل كل شيء، تقليل وقت الجاهزية للإطلاق بما يقرب من مرة ونصف إلى مرتين، وإشراك عدد أقل من المشغلين".

واختتم خاتيليف حديثه بالقول: "بشكل عام، فإن حقيقة إمكانية التشغيل التلقائي لمنظومة الدفاع الجوي تتحدث عن المستوى العالي لتطور صناعتنا العسكرية وهندستنا".

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