تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا ديلي"، مقالا حول الخطر الحقيقي الذي قد يترتب على المماطلة في الاتفاق على رفع سقف الدين في الولايات المتحدة.

وجاء في المقال: منحت وزارة الخزانة الأمريكية واشنطن حوالي ثلاثة أسابيع أخرى لرفع سقف ديونها. إذا لم يحدث هذا قبل الأسبوع الثاني من شهر يونيو، فسيتعين على أمريكا أن تتخلف عن السداد.

وكما يقول الباحث في الشؤون الأميركية، مالك دوداكوف: "المفاوضات بشأن أزمة الميزانية توقفت مرة أخرى. يريد الجمهوريون خفض الإنفاق الأمريكي غير العسكري بنسبة 5٪، وفي الوقت نفسه زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل طفيف. يفكر الديمقراطيون في خفضهما معًا بنسبة 2٪. لكن اللوبي العسكري في الكونغرس يعارض بشدة تخفيض الميزانية العسكرية حتى بنسبة رمزية تبلغ 1٪".

"كان على الرئيس الأمريكي جو بايدن الاتصال بشكل عاجل بواشنطن، مباشرة من قمة مجموعة السبع في هيروشيما. ومع ذلك، فاتصاله لم يساعد كثيرًا. الآن، الجميع ينتظرون عودته على وجه السرعة إلى البلاد. ربما بعد ذلك تبدأ مفاوضات على أرض الواقع. فأسبوع العمل المقبل في الولايات المتحدة قصير، وإذا لم يُتِح الوقت الوصول إلى اتفاق، فإن تهديد التخلف عن السداد سوف يتحول من احتمال نظري إلى واقع حقيقي"، كما يتوقع دوداكوف.

وقارن ضيف الصحيفة كلا الطرفين براعيي بقر ينتظر كل منهما من سيرف عينه أولاً من أجل إطلاق النار عليه والفوز في هذه المبارزة. وفي الوقت نفسه يتقاذفان المسؤولية عن التخلف المحتمل عن السداد.

"المشكلة الوحيدة هي أنه إذا طالت هذه الحالة حتى تصل إلى انسداد، فإن كلاهما يخاطر بتلقي رصاصة، معهما أمريكا بأكملها".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب