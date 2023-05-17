ما خطورة منافس أردوغان على روسيا وإيران وأذربيجان؟

تحت العنوان أعلاه، كتب بيوتر ماكيدونتسيف، في "أوراسيا ديلي"، حول الخطر الذي يحمله وصول كيليتشدار أوغلو إلى كرسي الرئاسة في تركيا.

وجاء في المقال: في الجولة الثانية من الانتخابات في تركيا، سيبدأ الصراع بين أردوغان وكيليتشدار أوغلو. إن الانتصار المحتمل للأخير يحمل في طياته مخاطر جسيمة لعدد من البلدان، خاصة لروسيا وإيران وأذربيجان.

لنبدأ بروسيا. فقبل الانتخابات بفترة وجيزة، في أوائل مايو، أفادت وسائل الإعلام التركية بأن أوغلو، في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، وعد، في حال فوزه، بحماية الاستثمارات التركية في روسيا والامتثال للعقوبات ضدها، قائلا: "تركيا عضو في الحلف الغربي وحلف شمال الأطلسي، وبوتين يعرف هذا جيدا ... تركيا ملزمة بالامتثال لقرارات الناتو". بالإضافة إلى ذلك، وعد بتعزيز دور تركيا "كدولة رئيسية" في حلف الناتو وإحياء عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

يمكن للرئيس الجديد لتركيا أن يخلق مشاكل كبيرة لإيران أيضًا. حقيقة أن تركيا تستطيع سحب قواتها من سوريا تحت قيادة كيليشدار أوغلو لا تعني أنه لن تكون هناك صراعات بين أنقرة وطهران تحت قيادته. إذا أراد زعيم حزب الشعب الجمهوري تعزيز دور تركيا كعضو مهم في الناتو، فإن هذا سيؤدي حتما إلى تدهور العلاقات مع إيران، التي يعدها الغرب أحد خصومه، بعد روسيا.

أخيرًا، قد يبدو غريبًا أن كيليتشدار أوغلو، بصفته رئيسًا لتركيا، يشكل تهديدًا معينًا حتى لأذربيجان. يجب أن نبيّن هنا أن الضرر الذي يمكن أن يلحقه كيليتشدار أوغلو بأذربيجان ليس واضحًا للعيان كما في حالة روسيا وإيران.

بالنسبة لباكو الرسمية، تكمن المشكلة في أن حزب كيليتشدار أوغلو ينتقد أسلوب علييف الاستبدادي في الحكم وليس ضد دعم دمقرطة أذربيجان.

ولا يعزز الثقة بمرشح المعارضة التركية البرنامج الذي أعلنه، في 6 مايو، لإحياء "طريق الحرير العظيم" المسمى "لا غرب ولا شرق- إنما طريق تركي" ، والذي اقترح فيه كيليتشدار أوغلو ربط تركيا مع الصين عبر إيران، متجاوزًا أذربيجان. أثار هذا المشروع انتقادات في كل من تركيا نفسها وأذربيجان.

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