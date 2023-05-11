كتبت مارينا بيريفوزكينا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول حاجة كييف إلى احتلال محطة زابوروجيه لتأكيد جدوى المساعدة العسكرية التي يقدّمها الغرب لها، بحسب رئيس حركة "نحن مع روسيا".

وجاء في المقال: في الأيام الأخيرة، صعّدت حدة كييف التوتر، مرة أخرى، حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وأعرب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، عن قلقه إزاء الوضع "غير القابل للتنبؤ" و"المنذر بالخطر" حول محطة الطاقة النووية.

هناك حديث عن أن القوات المسلحة الأوكرانية ستحاول احتلال المحطة أثناء الهجوم المضاد. حول هذا الضجيج المعلوماتي، قابلت "موسكوفسكي كومسوموليتس" رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، فقال في الإجابة عن السؤال التالي:

ما هو سيناريو الهجوم المحتمل على محطة الطاقة النووية؟

قد تجري محاولة لعبور نهر دنيبر تحت جنح الليل والأحوال الجوية السيئة لاحتلال رأس جسر على الضفة اليسرى ثم احتلال محطة الطاقة النووية.

المقاتلون الذين يستعدون لاحتلال محطة الطاقة النووية، أليسوا هم من تدربوا في ألمانيا كما قيل؟

صحيح تماما. تم تدريبهم بشكل رئيسي في ألمانيا، وكذلك في بولندا وبريطانيا. جرى تدريب عناصر قوات العمليات الخاصة، على نهر دنيبر في روافده العليا، فوق محطة دنيبرو للطاقة الكهرومائية. تقع محطة الطاقة الكهرومائية هذه في مدينة زابوروجيه. هناك، قاموا بالتدريبات، ووفقًا للأسطورة، عبروا خلال التدريبات من الضفة اليمنى للنهر إلى اليسرى، واحتلوا موطئ قدم ثم مركزا تكنولوجيا كبيرًا. مثل هذا الهدف يمكن أن يكون فقط محطة الطاقة النووية.

هل نحن مستعدون لصد مثل هذا الهجوم؟

على حد علمي جاهزون.

لماذا هذه المحطة النووية مهمة جدا بالنسبة لهم؟

لأن احتلالها سيلقى صدىً في العالم، وعدد المسلحين المشاركين في العملية أقل بكثير مما هو مطلوب لشن هجوم واسع النطاق. العامل المهم هو أنه إذا نجحت العملية، يمكن أن تصبح محطة الطاقة النووية نقطة انطلاق حقيقية لهجوم القوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليسرى. فهم يدركون جيدًا أن الجيش الروسي لن يطلق النار على محطة الطاقة النووية، خلاف الإرهابيين الأوكرانيين.

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