تحت العنوان أعلاه، كتب أوليغ إيساتشينكو، في "فزغلياد"، حول اضطرار أوكرانيا لشن الهجوم المضاد، المطلوب غربيًا، على الرغم من عدم جاهزية الجيش لذلك.

وجاء في المقال:"أوكرانيا ليست مستعدة لشن هجوم مضاد، لكن ليس لديها خيار آخر." هكذا تصف الصحافة الغربية موقف القوات المسلحة الأوكرانية، وموقف فلاديمير زيلينسكي، عشية الهجوم المحتمل في منطقة آزوف.

وفي مجتمع الخبراء متأكدون من التالي: فمن ناحية، حشر زيلينسكي نفسه شخصيًا في فخ طموحاته العسكرية. وهو، الآن، شاءً أم أبى، يحتاج إلى الدفع بالجيش لشن الهجوم المضاد؛ ومن ناحية أخرى، تنقل إدارة جو بايدن، من خلال الصحافة، مسؤولية الإخفاق المحتمل إلى أكتاف الأوكرانيين، وبالتالي تُعدّ جمهور الدول الغربية للهزيمة.

وفي الصدد، قال المحلل العسكري ميخائيل أونوفرينكو: "من وجهة نظر عسكرية، نرى محاولات مشبوهة للتحضير لهجوم مضاد يجري الحديث عنه منذ ما يقرب من خمسة أشهر. استنادًا إلى البيانات المتاحة، فشلت القوات المسلحة الأوكرانية في جمع حتى نصف ما أرادت حشده للهجوم. هناك مسألة منفصلة تتعلق بالطيران الغربي، والتي تتحدث عنها السلطات الأوكرانية باستمرار، على الرغم من أن أحدا لم يعدها بالطائرات".

وتابع ضيف الصحيفة: "وضعُ زيلينسكي، معقدٌ أيضًا بسبب شدة الانفعالات داخل النخبة الأوكرانية. فهي تتكون من كتلة ثعابين متشابكة، تحاول كل مجموعة فيها إثبات أنها هي التي يجب أن تكون في السلطة. وبما أن زيلينسكي نفسه لا يتمتع بالاستقلالية، والقرارات كلها لا تُتخذ في كييف، فإن السياسيين من حوله لديهم ما يكفي من الوقت للتناهش الداخلي".

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