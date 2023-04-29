تحت العنوان أعلاه، كتب نيكولاي ستوروجينكو، في "فزغلياد"، حول اضطرار واشنطن لتنفيذ أهم شروط موسكو لاستمرار روسيا في صفقة الحبوب.

وجاء في المقال: تواجه أوكرانيا سلسلة من الظروف الحرجة المرتبطة مباشرة بأحد الموارد الرئيسية لهذا البلد، أي الحبوب والصادرات الزراعية. يبدو أن روسيا أجبرت الغرب على تنفيذ صفقة الحبوب. ويمكن أن يكون لذلك عواقب وخيمة على نظام كييف وعلى حل الأزمة الأوكرانية بأكملها.

لقد سمحت السلطات الأمريكية، دون لفت الكثير من الاهتمام، لبنك JPMorgan Chase الأمريكي بتسديد مدفوعات للبنك الزراعي الروسي. ولمن ليسوا على دراية بالموضوع، نقول: هذا أحد شروط الجانب الروسي في ما يسمى بصفقة الحبوب.

اليوم، في الجوهر يقولون لأوكرانيا: هذه هي قناة المبيعات الوحيدة لكم، عبر ممر الحبوب. عمل هذا الممر يعتمد على موقف روسيا، فتفاوضوا معها بشأن التفاصيل، وكثافة العمل، وعدد السفن، وتوقيت عمليات التفتيش. وسنحاول إقناع الروس بتمديد الصفقة: فإما أن نسمح للبنك الزراعي الروسي بسداد المدفوعات، أو نتنازل في مكان آخر. خاصة وأن محاصيلكم تراجعت، وبالتالي، يجب أن يكون الممر كافياً لكم.

لا شيء شخصيا، إنه مجرد بزنس. هذه القصة الأوكرانية طالت جدًا بالنسبة للجميع، بما في ذلك للغرب.

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