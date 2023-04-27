"لدى الروس الكثير من القوة النارية في ترسانتهم"

وصف المحلل هيلي بريتزكي في CNN وضع القوات البرية الروسية نقلا عن أحد الجنرالات الأمريكيين:القوات البرية الروسية أكبر اليوم مما كانت عليه في بداية الصراع.

يصف الجنرال كريستوفر كافولي، قائد القيادة الأمريكية في أوروبا، الوضع العسكري في باخموت من وجهة نظره على أنه شديد الصعوبة لكن مع ذلك فإن خسائر الجانب الروسي ليست إلا جزءا يسيرا من إجمالي قوتهم العسكرية.

وأضاف الجنرال أن دوريات الغواصات الروسية في المحيط الأطلسي أصبحت أكثر نشاطا وعلى مستوى عال. وفي معظم الأوقات على مستوى أعلى مما رأيناه في سنوات، رغم الجهود التي يبذلونها في أوكرانيا. ووفق الجنرال كافولي: لم تفقد القوات الجوية الروسية إلا القليل جدا، أما البحرية فلم تفقد إلا سفينة واحدة.

ومن المعلوم أن الولايات المتحدة وحلفاءها يستعدون للهجوم الربيعي المضاد الذي أظهرت الوثائق المسرّبة أن أمريكا متشائمة منه، وأنها ليست واثقة من قدرة الأوكرانيين على الصمود. خصوصا أن روسيا متفوقة جويا، في حين ستنخفض الدفاعات الجوية الأوكرانية متوسطة المدى تماما بحلول 23 مايو.

وختم كافولي بالقول: لدى الأوكرانيين بعض نقاط الضعف التي لا أود الحديث عنها علنا، لكننا عملنا معهم على هذه الأمور."

المصدر: CNN

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب