تحت العنوان أعلاه، كتبت ناديجدا أوفاروفا، في "أرغومينتي إي فاكتي"، عن الحياة في موسكو على خلفية العقوبات الغربية.

وجاء في المقال: شارك الصحفي السويسري وناشر مجلة Die Weltwoche الأسبوعية، روجر كيبل، انطباعاته عن موسكو. فقد فاجأت نوعية الحياة في العاصمة الروسية هذا السياسي ورجل الأعمال.

كتب كيبل: "هناك الكثير من مقاهي الشوارع في المركز، والمطاعم مزدحمة". دهش الصحفي من توافر كل المنتجات الغربية، وعدم النقص في السلع، وكون التضخم بين 2.5 و3٪. وقال: "الاقتصاد ليس في حالة مزرية كما نرى في عناوين الأخبار في أوروبا".

وشدد كيبل أيضًا على جودة الاتصالات الخلوية في موسكو وإضاءة العاصمة الممتازة، وتحدث عن أن المزاج العام في العاصمة رائع وإيجابي، فقال: بدأت بشائر الربيع. عدد السياح الغربيين أقل مقارنة بأجزاء أخرى من العالم. و"الانطباع الذي يتشكل هنا هو أن العالم لا يتكون فقط من دول أوروبا الغربية أو أمريكا. نحن في الغرب نميل إلى الخلط بين عالمنا وبقية العالم. العالم يتغير، وربما يمثل ازدهار موسكو رمزا للتغييرات في العالم".

وأضاف كيبل: "نتابع كل يوم التعاون بين الصين وروسيا، وبين الصين وإفريقيا، وبين روسيا وإفريقيا. العالم يتغير نحو تعدد الأقطاب، ويغدو أكثر تنوعًا، ويجب أن أخبركم بصراحة: أنا شخصيا، أرحب بمثل هذا العالم المتنوع".

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