النزاع في السودان يمكن أن يخرج عن حدود البلاد

تحت العنوان أعلاه، كتب راويل مصطفين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول الامتداد المحتمل للصراع على السلطة في السودان.

وجاء في المقال: ما زال القتال العنيف في السودان مستمرا. وقد اشتدت الاشتباكات في منطقة المطار الدولي بالخرطوم، وكذلك حول أماكن الانتشار الدائم لتشكيلات الطرفين المتحاربين، أي الجيش السوداني بقيادة اللواء عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة اللواء محمد حمدان دقلو. كما اندلعت اشتباكات مسلحة في شمال البلاد، في منطقة كفوري، وفي الغرب في دارفور وحول بورتسودان على البحر الأحمر.

وعلى الأرجح، سوف يمر مزيد من الوقت قبل تحديد الجانب الأقوى. ومن غير المستبعد أن تكون القوى متكافئة إلى حد ما. قد يكون هذا أحد مخاطر النزاع، الذي يمكن أن يمتد في الزمن ولا يُحل في غضون أيام، وبعد ذلك قد تستمر الحرب، كما في سوريا أو ليبيا.

اليوم في السودان، كما يمكن القول، يجري تنفيذ سيناريو كلاسيكي قياسي في العالم الثالث، مرتبط بالصراع على السلطة بين عسكريين رفيعي المستوى متشابهين في آليات التفكير، كانوا يثقون إلى حد كاف في بعضهم البعض، حتى زمن قريب.

أثار الصراع في السودان قلق العديد من الدول، بما فيها روسيا والصين والولايات المتحدة والبلدان العربية والإفريقية والأوروبية والآسيوية وحتى دول أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى العديد من المنظمات، كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، إلخ. والجميع يطالبون الطرفين بوقف إطلاق النار فوراً والعودة إلى حالة ما قبل 15 أبريل. لكن الشخصيات الأولى في هذا الصراع السوداني لا تهتم كثيرًا بهذه الدعوات والمطالب، فهي مشغولة بمسألة أكثر أهمية بالنسبة لها- السلطة.

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