كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول ما ينتظر القوات الأوكرانية التي على وشك أن تشن هجوما مضادا على القوات الروسية.

وجاء في المقال: يقولون في كييف إن هجوم قواتهم المضاد واسع النطاق على وشك البدء. فقد تحدث عن ذلك، من جديد، رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال في واشنطن.

وأفاد عدد من المصادر الأوكرانية بأن زيلينسكي يستحث الجيش على شن الهجوم. فهو يحتاج إلى استعراض نجاحه أمام رعاته، قبل قمة الناتو في يوليو، التي تمت دعوته إليها.

ويلاحظ خبراء عسكريون بوادر تحرك وشيك على خط التماس. فقد أشارت قناة Older Edda، مستندة إلى معلومات من الخطوط الأمامية، إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية كثفت قصف مواقعنا وخطوطنا الخلفية بصواريخ هيمارس الأمريكية وصواريخ "أولخا" الأوكرانية. وعلى طول خط التماس، كما يلاحظ مصدر المعلومات، "هناك توتر ينذر بالأحداث القادمة". وعلى وجه الخصوص، يتوقع شن أول هجمات مكثفة ضخمة بالطائرات القتالية المسيرة.

وردا على التهديد بشن غارات مكثفة بالطائرات الأوكرانية المسيرة، اقترح نائب رئيس الوزراء الروسي السابق، دميتري روغوزين، طريقة للتعامل معها. فلفت الانتباه إلى طريقة عمل يجري إعدادها في مركز تدريب "الذئاب القيصرية"، وهي تدريب مجموعات منسقة بشكل جيد و"متسكعة" من مشغلي طائرات الاستطلاع والقاذفات المسيرة على طول خط المواجهة.

وقال روغوزين في قناته: "سنظهر حيث نحتاج بشكل خاص لحل مهام الاستطلاع وتعديل نيران المدفعية". ووفقا له، فإن سير تدريب المشغلين الذي بلا انقطاع مهم بشكل خاص، بالنظر إلى توقّع وصول طائراتنا المسيرة في الأسابيع المقبلة، والتي يجري تصنيعها على أساس تجربة الاستخدام القتالي للمركبات الجوية غير المأهولة في ظروف نشاط معدات الحرب الإلكترونية المعادية.

واختتم روغوزين بالقول: "سيكون لدينا أيضًا " مدفعية جوية قادرة على ضرب الأرتال المؤللة ومعدات العدو المتمركزة أو المتحركة منها ... فدبابات "أبرامز" و"ليوبارد" سوف تحترق كما تحترق الشموع، تذكروا كلامي".

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