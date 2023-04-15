تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير كوجيمياكين، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول انتظار لعبة أمريكية قذرة تعيد ماكرون إلى رشده.

وجاء في المقال: عطلت فرنسا قرار الاتحاد الأوروبي تمويل توريد ذخيرة لأوكرانيا بمليار يورو. ذكرت ذلك وكالة PAP البولندية نقلاً عن مصدر في هياكل الاتحاد الأوروبي.

ما الذي دفع إيمانويل ماكرون لاتخاذ مثل هذا القرار غير المتوقع؟ وما الذي جرى لماكرون؟

أجاب الاقتصادي ميخائيل ديلياغين، فقال لـ"أرغومينتي إي فاكتي":

أظن أن ماكرون يتكيف مع إملاءات الصينيين. له مصلحة كبيرة في الحفاظ على العلاقات مع الصين، فليس هناك ركيزة أخرى للاقتصاد الأوروبي الآن. تهتم الصين أيضًا بالتكنولوجيا الفرنسية والسوق الفرنسية لمنتجاتها. على الأرجح، خلال زيارة ماكرون للصين، تم التوصل إلى بعض الاتفاقات في هذا المجال. لكن، على الأرجح، كان الشرط القاطع بالنسبة لهم هو تعطيل فرنسا جميع محاولات تصعيد الصراع في أوكرانيا من قبل الولايات المتحدة. اضطر ماكرون لفعل ذلك، رغم أنه، في الواقع، مرتهن لبريطانيا؛ وللبريطانيين مصلحة في تفاقم الصراع. لكن في هذه الحالة، قميصه أقرب إلى جسده.

أظن أننا الآن يجب أن ننتظر بعض الاستفزازات الأمريكية الجميلة التي قد تجبر ماكرون على تغيير موقفه. الآن، مهمة الأمريكيين هي كسر ماكرون من أجل إبقاء أبواب أوروبا مفتوحة لأسلحتهم. هذا المخطط معروف: يزود الأوروبيون أوكرانيا بأسلحتهم، وفي المقابل تأتي الأسلحة الأمريكية إلى أوروبا. وهذا يعني السيطرة على سوق السلاح الأوروبية.

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