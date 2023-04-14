ألكسندر راهر: ماكرون شق أوروبا إلى معسكرين

تحت العنوان أعلاه، نشرت "فزغلياد" مقالا حول أفق توسّع الشرخ داخل أوروبا بسبب الموقف من الولايات المتحدة.

وجاء في المقال: قال ماكرون إن أوروبا بحاجة إلى تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة وإن الاتحاد الأوروبي ككل يجب أن يتجنب الانجرار إلى الصراع بين واشنطن وبكين حول تايوان. في الوقت نفسه، أشار الرئيس الفرنسي إلى أن العالم القديم يحتاج إلى التفكير في مصالحه الخاصة، وعدم التكيف مع أجندات الآخرين في العالم.

أحدثت تصريحات ماكرون صدى كبيرا في واشنطن. فهدد السناتور ماركو روبيو الأوروبيين، قائلاً إن الولايات المتحدة ستخرج من النزاع الأوكراني إذا تخلى الاتحاد الأوروبي عن الصراع في تايوان. وشدد على أن الأحداث التي تجري في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة "تستهلك الكثير من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين".

وكما قال الباحث السياسي الألماني ألكسندر راهر: "زيارة ماكرون للصين قسمت النخب الأوروبية إلى قسمين. ففي معظم الدول الأوروبية، استُقبلت دعواته للتوقف عن الانجرار وراء الولايات المتحدة في كل شيء بتفهم وحتى بالموافقة بدرجة ما".

و"في غضون ذلك، يتصاعد تمرد هادئ في دول أوروبا الشرقية ضد استمرار موقع باريس القيادي في الاتحاد الأوروبي. وهنا، تجدر الإشارة إلى موقف ألمانيا القائد الآخر للاتحاد الأوروبي. فقد التزم المستشار الألماني أولاف شولتز الصمت. على هذه الخلفية، انتقد ممثلو النخب السياسية ووسائل الإعلام ماكرون بشدة".

وأضاف راهر: "من الملفت أن الألمان، في هذه الحالة، وقفوا إلى جانب أوروبا الشرقية، أي ضد فرنسا. ويرجع ذلك جزئيًا إلى التبجيل التقليدي للولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يرون في الولايات المتحدة حاميًا من "روسيا النيوإمبريالية". من غير المستبعد أن من سيحكم أوروبا قريبًا ليس الفرنسيين والألمان، إنما الأنغلوساكسون في تحالف مع ألمانيا وبولندا".

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