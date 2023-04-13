المعارضة الإسرائيلية تمارس دبلوماسية موازية

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا" حول تجليات الخلاف بين الحكومة الإسرائيلية والمعارضة في السياسة الخارجية.

وجاء في المقال: قد يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة قبل نهاية الشهر الجاري لمناقشة جودة العلاقات الثنائية. هذا على الرغم من حقيقة أن الرئيس جوزيف بايدن رفض مؤخرًا علانية النظر في إمكانية مثل هذا الاستقبال، مشيرًا إلى فساد المسار الحالي لحليف الشرق الأوسط. ومع ذلك، فإن المعارضين السياسيين لرئيس الوزراء الإسرائيلي يسابقونه. فقد وصل يائير لابيد، رئيس كتلة المعارضة البرلمانية، إلى واشنطن.

وقد سبق لابيد، الذي هبط في نيويورك يوم الاثنين، بدرجة مهمة رئيس الوزراء في هذه الأيام. مع المقاطعة الضمنية لأعضاء الائتلاف الحاكم الإسرائيلي في العواصم الغربية، تبدو رحلة زعيم المعارضة تنبيها دبلوماسيا لنتنياهو.

ويبدو أن اتصالات لابيد تتناسب مع منطق اجتماع شريكه السابق في التحالف بينيت مع زعيم الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد آل نهيان في مارس. فخلال المحادثة، ناقشا تطور العلاقات الثنائية في ظل الظروف التي يقوم فيها الجناح الديني اليميني في الائتلاف الحاكم بتحركات استفزازية صريحة ضد الفلسطينيين. كان هذا أحد الأسباب التي جعلت أبو ظبي لا تقبل زيارة نتنياهو في الأشهر الأخيرة، وهو الرجل الذي في عهده وضع حجر الأساس لاتفاقات إبراهيم في العام 2020. ووفقًا لعدد من التقارير، نظرت الإمارات في تلك الأشهر في خيار تحسين الوجود الدبلوماسي في إسرائيل.

لذا، حتى لو تمت زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي هذا الشهر، فإنها ستجري في أجواء نفسية غير مريحة.

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