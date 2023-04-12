إقحام العامل الروسي في الانتخابات التركية

تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن محاولات أردوغان كسب أصوات المترددين على حساب خطوات في سياسته الخارجية.

وجاء في المقال: سيقرر الشباب والمترددون نتيجة الانتخابات العامة في تركيا في 14 مايو. وفقًا لمسح اجتماعي حديث، يتوقف على هذه الفئات من الناخبين ما إذا كان رجب طيب أردوغان سيتمكن من تجاوز منافسه الأول، زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو. للحصول على دعم إضافي، يستخدم السياسيون الأتراك أساليب مختلفة، بما في ذلك عامل السياسة الخارجية.

من زاوية ما قبل الانتخابات، يجدر الآن النظر في تصريحات وتصرفات المسؤولين الأتراك، ولا سيما مقابلة وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو الملفتة مع قناة A-Haber TV. في تركيا نفسها، وبالطبع في أوساط جارتهم الغربية، غالبًا ما يهتمون بالهجوم اللفظي على اليونان، الأمر الذي قام به وزير الخارجية التركية. أردوغان يقاتل من أجل أصوات الأتراك القوميين، والمتشددين في السياسة الخارجية، وكثير منهم مترددون. لذلك، فهو لا يريد أن يظهر ليونة تجاه اليونان.

لكن الزعيم التركي لا يريد مرة أخرى إغضاب الحليف الأكبر، الولايات المتحدة. ربما ينبغي اعتبار الجزء من مقابلة تشاووش أوغلو الذي تسبب في أكبر صدى في روسيا بمثابة اعتراف بهذه الحقيقة. فقد قال الوزير: "لا زيارة أردوغان لروسيا ولا زيارة بوتين لتركيا مقررة حاليا". وهذا لا يتفق مع كلمات الزعيم التركي، الذي أقر في نهاية شهر مارس بأن الرئيس الروسي "قد يأتي" إلى البلاد لافتتاح محطة أكويو للطاقة النووية، يوم 27 أبريل. ولكن، بناءً على كلمات تشاووش أوغلو، فإن قدوم بوتين غير متوقع في تركيا على الأقل حتى الانتخابات العامة. بالنظر إلى أن علاقات أردوغان مع الولايات المتحدة احتدمت في أبريل، بعد اجتماع السفير الأمريكي مع كليتشدار أوغلو، يبدو هذا الحذر منطقيًا على الأقل.

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