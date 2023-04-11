تحت العنوان أعلاه، كتب فاسيلي ستوياكين، في "فزغلياد"، حول من يقف وراء ملاحقة الكنيسة الروسية في أوكرانيا.

وجاء في المقال: كشفت عطلة عيد الفصح عن تصعيد المواجهة الدينية في أوكرانيا. فقد أُجبر زعيم الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية على أداء الطقوس الدينية حرفيًا في الشارع، وأجرى رئيس كنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية المنشقة القداس في الكنيسة بجماعته مكانه.

على خلفية ذلك كله، أعلن فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا هي "أرض الحرية الدينية الأكبر". وكل ما يحتاجونه هو حماية المجتمع الأوكراني من "المتلاعبين بالدين في موسكو" واتخاذ "خطوة أخرى نحو تعزيز الاستقلال الروحي".

وهنا، يطرح سؤال طبيعي نفسه: لماذا؟ فبعد كل شيء، هذا فقط يقوي الانقسام في البلاد، ويقوض وحدة المجتمع الأوكراني في ظروف القتال.

وكما يقول الباحث السياسي الروسي يفغيني مينتشينكو، فإن التطور الحالي للأحداث من المرجح أن يؤدي إلى تطرف المؤمنين من كلا الجانبين.. وأضاف: "الآن في أوكرانيا هناك أرضية ليس فقط للانقسامات داخل الطوائف، بل وبين الطوائف، نظرًا لانتماء الرئيس الإثني".

هل يحتاج زيلينسكي إلى ذلك؟ لا. فمن بحاجة إلى ما يجري؟ إليكم من:

خلال اجتماع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس "كنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية" المنشقة في مايو 2021، أولى اهتماما خاصا لمسألة تشكيل "كنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية"، وأهمية "تحديد الجماعات لانتمائهم" (أي الاستيلاء على معابد الكنيسة الأوكرانية الأرثوذكسية). وأشار رئيس كنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية إلى أهمية "الجهود البارزة التي تبذلها الولايات المتحدة في مسألة تعزيز الدعم الدولي لأوكرانيا وتعزيز ضغط العقوبات وردع روسيا لاستعادة وحدة أراضي أوكرانيا".

تتصرف الولايات المتحدة في أراضي أوكرانيا على أنها أرض محتلة مؤقتًا. من وجهة نظرهم، كلما زاد الدمار (المادي والمعنوي)، زادت القوى والوسائل التي سيتعين على روسيا إنفاقها لإعادة إعمار هذه المنطقة عندما تعود... ويبدو لا شك لدى جماعة بلينكين بأنها ستعود.

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