على شفا حرب جديدة: ضربة صاروخية مكثفة استهدفت إسرائيل

كتب أندريه بارانوف، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول تعرض إسرائيل لأشد قصف صاروخي منذ عشرين عاما.

وجاء في المقال: عانت إسرائيل، التي اهتزت بشدة من الاحتجاجات غير المسبوقة ضد الإصلاح القضائي الذي بدأه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من اختبار جدي جديد. فقد تعرضت البلاد لأول مرة منذ عشرين عاما لهجوم صاروخي مكثف من لبنان..

يتفق معظم الخبراء على أن حالة التصعيد الجديدة حرض عليها استفزاز من إسرائيل نفسها. فقبل أيام، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، بحجة البحث عن منظمي التجمعات غير المنسقة، المسجد الأقصى، أي المركز الديني للسكان العرب، في الحرم القدسي الشريف. ولم تقم بذلك فقط في شهر رمضان المبارك للمسلمين، بل إن ضباط إنفاذ القانون لم يراعوا طقوس المؤمنين، ولم يتصرفوا بصرامة فحسب، بل وبقسوة.

ومع ذلك، فمن المرجح أن يستفيد رئيس الوزراء نتنياهو نفسه من مثل هذا التطور في الأحداث. فذلك، يسمح له بتحويل انتباه المواطنين من الإصلاح القضائي الذي لا يحظى بشعبية إلى الحاجة إلى صد تهديد خارجي مألوف. وقد انقسم المجتمع في إسرائيل إلى نصفين تقريبًا. حتى إن البعض رأى في الاتقسام مقدمة لحرب أهلية.

لكن الآن، بعد أن لاح في الأفق تصعيد جديد في المواجهة مع العالم العربي، بات يسهل على نتنياهو حشد الناس تحت شعار حماية وطنهم.

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