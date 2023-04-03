بروكسل وبكين تبحثان عن نهج مشترك تجاه أوكرانيا

تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول رغبة الاتحاد الأوروبي في إنعاش الحوار مع الصين والاتفاق على مبادرة بكين للتسوية في أوكرانيا.

وجاء في المقال: دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أوروبا إلى تعميق التعاون متبادل المنفعة والحفاظ على مسار مستقل، أي عدم الخضوع للضغوط الأمريكية.

للاتحاد الأوروبي، مصلحة كبيرة في توسيع العلاقات الاقتصادية مع الصين، لكن بروكسل مضطرة، نظرًا لموقف واشنطن، إلى مطالبة بكين بعدم دعم روسيا.

وعلى الرغم من أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سوف يطير إلى الصين بعد سانشيز، إلا أن هناك فرصة ضئيلة للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا.

وفي الصدد، قال المدير العلمي لمعهد الصين وآسيا الحديثة التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر لوكين، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "الشيء الأهم في العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي هو العلاقات التجارية والاقتصادية. وفي أوكرانيا، لا يعد هؤلاء أو أولئك طرفا في النزاع. فلعلهم يجدون لغة مشتركة. لكن من المستبعد أن يؤثر ذلك في الوضع. فبعد كل شيء، يفتقد الأوروبيون إلى التأثير الكبير في أوكرانيا، كما أن الصين لا تستطيع تقديم نصيحة مباشرة لروسيا. لذلك، فإن الاجتماعات المقبلة في بكين لن تسفر عن نتائج".

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