تحت العنوان أعلاه، كتب غيفورغ ميرزايان، في "فزغلياد"، عن مصلحة روسيا في إضراب عمال النقل في ألمانيا.

وجاء في المقال: أدى إضراب عملاق النقل في ألمانيا إلى شلل في البلاد بأكملها، يوم الاثنين. يطالب العاملون في هذه الصناعة وغيرها برفع أجورهم. وفي الوقت نفسه، فإن الانخفاض الفعلي في دخلهم ناتج بشكل مباشر عن منع وصول الغاز الروسي الرخيص إلى بلادهم.

"لن تؤدي الإضرابات إلى تغيير مسار السياسة الخارجية، فليس هناك من يحل محل الطبقة السياسية الحالية في حال تغييرها. والبدلاء ليسوا أفضل. بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي التقليل من شأن الترسانة التكنوسياسية لدى النخب الحالية، ممثلة بأحزاب تشتت أصوات الناخبين ومرشحين تكنوقراطيين وآلة العمل القمعية. بالإضافة إلى ذلك، المضربون حاليا ليسوا مشحونين برغبة التغيير السياسي بعد"، كما قال رئيس المكتب التحليلي SONAR-2050، إيفان ليزان.

وأضاف: "من وجهة النظر هذه، فإن الإضرابات الحالية مفيدة لموسكو فقط بمعنى أنها تعيد مرة أخرى تركيز السخط العام على المشاكل المحلية والاجتماعية، ولا تسمح بتحميل روسيا المسؤولية عن كل شيء. تتفاقم هذه العملية بسبب الإرهاق العام من أوكرانيا، ما يدفع الرأي العام في اتجاه المصالحة مع روسيا. لكن من غير المرجح أن يتحرك السياسيون الأوروبيون في هذا الاتجاه: فرهاناتهم في أوكرانيا مرتفعة جدا، وقد أحرقوا الكثير من الجسور بين الاتحاد الأوروبي وروسيا". الكثير من الجسور أحرقت، والعديد من خطوط الأنابيب خُربت. بحسب ليزان.

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