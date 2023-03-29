لماذا يقوم بوتين بتغطية لوكاشينكو بمظلة نووية

كتب ميخائيل روستوفسكي، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن الواقع الجيوسياسي الذي يخلقه نشر أسلحة نووية روسية في بيلاروس.

وجاء في المقال: على الرغم من علاقات التحالف مع موسكو في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، لم تكن بيلاروسيا مغطاة بمظلة نووية.

هذا الواضح على السطح. فما المخفي في الأعماق؟

وافقوا معي: تقاسم الأسلحة النووية هو أرفع شكل من أشكال الثقة في ظروف القرن الحادي والعشرين. الأسلحة النووية هي أثمن شيء يمكن لدولة أن تشاركه مع دولة أخرى.

بالطبع، "التقاسم" ليست الكلمة الصحيحة تمامًا. ستبقى الأسلحة النووية الروسية في بيلاروس تحت السيطرة الروسية. لكن موسكو لن تكون قادرة على سحب أسلحتها النووية من بيلاروس إلا إذا كان هناك اتفاق بهذا الشأن مع مينسك.

أمامنا مبدأ بمفتاحين. وليناقش الخبراء من مفتاحه أكبر ومن مفتاحه أصغر. ومع ذلك، فإن وجود هذا المبدأ في حد ذاته "حقيقة علمية مثبتة". وإليكم "حقيقة علمية مثبتة" أخرى أيضًا: من الآن فصاعدًا، إذا نظرنا بعين موسكو، فلا تستطيع مينسك، وليس لها الحق في تغيير توجهها الجيوسياسي. كانت "دولة اتحاد روسيا وبيلاروس" طوال فترة وجودها خيالًا سياسيًا مناسبًا للعاصمتين. الآن، لا يزال هناك مركزان للسلطة داخل هذه "الدولة": الكرملين في موسكو وقصر الاستقلال في مينسك. ولكن الآن، وعلى الرغم من ذلك، فقد بات مركزا السلطة هذان مترابطين (أو سيتم ربطهما قريبًا) معًا برباط نووي.

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