تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني أوميرينكوف، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول التغيرات التي حصلت في السنوات العشرين الأخيرة.

وجاء في المقال: قبل عشرين عاما، شنت الولايات المتحدة حربا أُعلن عنها مقدّما على نطاق واسع، فقامت بغزو العراق.

بالطبع، لا يمكن تجنب مقارنة تلك الأحداث بالأحداث الحالية. لم يحظ العدوان على العراق بدعم روسيا وفرنسا وألمانيا. وبصرف النظر عن محاولات الأمريكيين المستميتة، فقد عجزوا عن لي ذراع موسكو، بل وذراع حلفائهم المخلصين في باريس وبرلين أيضًا. فحينها كانت أكبر دول أوروبا تدرك أين مصلحتها. وكان هناك قادة يمكنهم قول (لا) لواشنطن.

في عهد بوش الابن، لم يكن بوسع الأمريكيين تجنب مهاجمة العراق. فقد جرى تمويه الهدف الرئيس للغزو بغطاء دعائي هائل عن ضرورة البحث عن أسلحة الدمار الشامل، ومكافحة الإرهاب الدولي، و"تحرير" الشعب العراقي من الطاغية، وما إلى ذلك. وفي التحليل النهائي، كان من الواضح ما هو المطلوب: ترسيخ سيادة للولايات المتحدة غير المشروطة في العالم أحادي القطب الجديد، وقيادة الحلفاء الأصغر.

ولقد أظهرت مغامرة بوش الابن، في العراق سنة 2003، أن ليس الجميع في أوروبا مستعدين "لابتلاع" أي أمر من واشنطن دون قيد أو شرط. وشكّل ذلك تهديدًا واضحًا للزعامة الأمريكية، ووضعها في خطر.

وحينئذ، جرى استخلاص الاستنتاجات واتخاذ القرارات وتخصيص الميزانيات واختيار المرشحين. عشرون سنة فقط مضت، ويا لها الآن من وحدة الغرب في فهم المصالح المشتركة مع الولايات المتحدة! شولتس وبيربوك في ألمانيا، وماكرون في فرنسا، ولا حاجة للحديث عن الأوروبيين الشرقيين، فالجميع "مع". ما كان مطلوباً من أجل "الحملة الجديدة إلى الشرق" تحقق. الآن أصبحت القيادة الأمريكية على المحك مرة أخرى، لكن اللعبة لا تدور في العراق الآن، إنما في أوكرانيا.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب