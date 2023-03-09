ضيف من وراء المحيط: وزير الدفاع الأمريكي يطير إلى الشرق الأوسط

تحت العنوان أعلاه، كتبت كسينيا لوغينوفا، في "إزفيستيا"، حول الهدف من زيارة لويد أوستن إلى الدول العربية وإسرائيل.

وجاء في المقال: يقوم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بجولة في الشرق الأوسط. كانت الزيارة الأولى إلى الأردن، اتجه بعدها إلى العراق. والتالية في الخطة مصر وإسرائيل. في السنوات الأخيرة، كان حجر الزاوية في سياسة واشنطن تجاه الشرق الأوسط "ردع إيران"، من خلال التهديدات والعقوبات والتحذيرات. وهذه المرة، الخطر الإيراني على رأس النقاش، فضلاً عن المخاطر التي قد يحملها التعاون بين طهران وموسكو على المنطقة.

وفي الصدد، قال المستشرق أندريه أونتيكوف، لـ"إزفيستيا": "على ما يبدو، تخلى الأمريكيون عن فكرة الاستئناف المعقول للاتفاق النووي مع إيران. ربما تم حساب أن الصفقة ستُبرم، وبالتالي فإن المطلوب من وعد الأمريكيين للإيرانيين برفع العقوبات هو إبعاد طهران عن موسكو. لكن الإيرانيين لم يستجيبوا لذلك. فالعلاقات بين إيران وروسيا تغدو أقوى فأقوى. ولن تتخلى واشنطن أبدًا عن فكرة إضعاف أو إسقاط النظام في طهران".

وأشار أونتيكوف إلى أن الولايات المتحدة "تنتقل إلى استراتيجيتها طويلة الأمد- التعامل مع إيران كعدو". فـ "طهران لديها علاقات جيدة مع موسكو، ومع بكين، وهي تحاول تهدئة العلاقات مع منافسيها الجدد في المنطقة، وخاصة الممالك العربية في منطقة الخليج. على ما يبدو، فإن الأمريكيين سيواصلون محاولاتهم للضغط على طهران والتخلي عن فكرة استئناف التعاون معها".

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