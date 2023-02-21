الولايات المتحدة حاولت صرف الانتباه عن إسرائيل نحو أوكرانيا وروسيا

تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه ياشلافسكي، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن محاولة واشنطن صرف انتباه العالم عن نشاط إسرائيل الاستيطاني في فلسطين.

وجاء في المقال: تكافح إدارة بايدن لمنع حدوث أزمة دبلوماسية في الأمم المتحدة، هذا الأسبوع، بشأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي.

وقد أعلنت إدارة بايدن أنها لا تدعم قرارا يدين التوسع الاستيطاني، واصفة إياه بـ "عديم الجدوى". إنما قيل الشيء نفسه عن إعلان إسرائيل الأخير عن التوسع الاستيطاني.

ويقول دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة تريد أن تستبدل بالقرار الفلسطيني، الذي كان من الممكن أن يكون ملزمًا قانونًا، بيانا رئاسيًا أضعف منه، أو على الأقل تأجيل التصويت على القرار إلى ما بعد الذكرى السنوية لاندلاع الصراع في أوكرانيا.

مشروع القرار الذي وزعته دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة الدول العربية في مجلس الأمن الدولي، يؤكد مجدداً "التزام مجلس الأمن الثابت" بحل الدولتين، الذي ينص على أن تعيش إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب بسلام كدولتين ديمقراطيتين.

كما يكرر التأكيد على أحكام ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة وتؤكد أن أي استحواذ من هذا القبيل غير قانوني.

ومما زاد الأمور تعقيدًا بالنسبة للولايات المتحدة، تقديم قرار مجلس الأمن ودعمه من قبل الإمارات العربية المتحدة، الشريك العربي للولايات المتحدة، والتي قامت أيضًا بتطبيع العلاقات مع إسرائيل على الرغم من اتخاذ موقف هادئ بشأن مواجهة عملية روسيا في أوكرانيا.

تأمل الولايات المتحدة أن تصوّت الإمارات وغيرها من أعضاء المجلس المتعاطفين مع الفلسطينيين على قرارات تدين روسيا، وتدعو إلى وقف الأعمال القتالية والانسحاب الفوري لجميع القوات الروسية.

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