تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا بوجيفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن الضجة المثارة حول ما يُسمى بالأجسام الغريبة المجهولة المنشأ التي تحلق فوق الولايات المتحدة.

وجاء في المقال: لم تعد أوكرانيا تحتل عنوان الصفحة الأولى في المنشورات الأمريكية، بل حلت محلها الأجسام الجوية المجهولة المنشأ التي تحلق على ارتفاعات 17-20 ألف متر في السماء فوق الولايات المتحدة وكندا. وبالكاد يتمكن الدفاع الجوي من تعقبها. وقد تبين أن أحد الأجسام التي أسقطت كان منطادا صينيا لدراسة الطقس.

لكن تحليق المناطيد مستمر. فقد أعلنت السلطات الأمريكية عن إسقاط جسم ثماني الأوجه فوق ميتشيغان، يشبه جسما من كوكب آخر. وقد تسبب ذلك، في الصحافة العالمية والشبكات الاجتماعية، بانتقادات حادة للدفاع الجوي الأمريكي "العاجز".

وفي الصدد، قال القائد السابق للإدارة الروسية الفدرالية للطيران والبحث والإنقاذ، الطيار العسكري، اللواء فلاديمير بوبوف:

أظن أن ما يطير فوق الويات المتحدة، ليس أجساما من كواكب أخرى، إنما أرضية من صنع الإنسان.

وهل من الصعب إلى هذه الدرجة على الأمريكيين تدمير هذه الأجسام الجوية؟

أولا، هي تحلق عاليا؛ وثانيًا، لا تعكس عمليًا إشارات الرادارات المصممة لتحديد مواقع المقاتلات؛ ولا يمكن ملاحظتها حتى عينيا إذا كان غلافها شبه شفاف وكانت مملؤة بغازات معينة. على مثل هذه الارتفاعات، تكاد تكون غير مرئية. فقط من خلال علامات غير مباشرة، عندما تنعكس أشعة الشمس على سطحها يمكن ملاحظتها. وإذا سبحت الغيوم وكانت المناطيد في مكان ما هناك خلفها، فلن تكون مرئية على الإطلاق.

يعني، الملاحظات ضد الجيش الأمريكي ليست في محلها، وكذلك الحديث عن أجسام طائرة مجهولة؟

نعم، بالطبع! وبشكل عام، فإن السؤال الكبير هنا هو: هل يجب إسقاطها؟ على الأقل لأسباب اقتصادية. الولايات المتحدة لديها صواريخ تصل إلى ارتفاعات عالية. لكنها مكلفة جدا. وتكلفة المنطاد والمعدات التي يحملها رخيصة.

ربما يكون من الأسهل والأرخص مراقبتها، ومع إدراك أنها لا تصدر أي إشعاع، وبالتالي أنها لا تتجسس، يمكن تركها تمر. "الله معها" كما يقال. دون إنفاق كثير من المال على تدميرها؟

أظن أن مشكلة هذه المناطيد مبالغ فيها بشكل مصطنع، لاعتبارات سياسية داخلية في الولايات المتحدة نفسها.

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