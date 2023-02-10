تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول زيادة استخدام كييف للطائرات المسيرة الغربية وضرورة استهداف ورش تجميعها.

وجاء في المقال: تشكل الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية تهديدًا حقيقيًا للسكان المدنيين في الجزء الأوروبي من روسيا. ففي 6 فبراير، انفجرت طائرة أوكرانية مسيّرة محمل بقنبلة جوية في غابة بالقرب من كالوغا.

ربما لهذا السبب، في ليلة 8 فبراير، تم توجيه ضربة لورش مصنع الطائرات في خاركوف، حيث كان يجري تجميع الطائرات المسيرة.

بالإضافة إلى ذلك، في 7 فبراير، اشتعلت النيران في مدينة ماروبي اللاتفية، في مشروع Edge Autonomy، المملوك لشركة أمريكية، من المعروف أنها عملت، في الأشهر الأخيرة، لتزويد أوكرانيا بمجموعة متنوعة من الطائرات المسيرة التي استخدمتها القوات المسلحة الأوكرانية للمراقبة أو حولتها إلى طائرات ضاربة.

ووفقًا للخبير العسكري، مدير متحف الدفاع الجوي يوري كنوتوف، فإن المستودعات وورش تجميع الطائرات المسيرة ستصبح الآن هدفًا ذا أولوية للقوات المسلحة الروسية، حيث أصبحت الطائرات المسيرة أشد تأثيرا.

وفي الوقت نفسه، وفقًا لـ كنوتوف، هناك صعوبات في تدمير مكونات الطائرات المسيرة المقدمة إلى أوكرانيا. فقال:

الجيش الأوكراني يتلقى طائرات مسيّرة مفككة تحت ستار شحنات مدنية. ويجري تجميعها مباشرة في مؤسسات (أوكرانية) لتكون طائرات استطلاع أو قاذفة أو انتحارية. لذلك، من الصعب للغاية قطع إمدادات مثل هذه الطائرات المسيرة. وبالتالي، يجب تدمير ورشات تجميعها.

أما بالنسبة للحريق الغامض في لاتفيا، وفقًا ليوري كنوتوف، ففي هذا الحادث يمكن رؤية "علاقة" بمواجهة الطائرات المسيّرة. مع أنّ المورّد الأكبر للطائرات المسيرة إلى القوات المسلحة الأوكرانية ليس دول البلطيق على الإطلاق.

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