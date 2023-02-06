خبير عسكري يوضح لماذا تمكّن الأمريكيون من إسقاط المنطاد الصيني

تحت العنوان أعلاه، كتب رفائيل فخرالدينوف، في "فزغلياد"، حول الصعوبات التي خلقها المنطاد الصيني للولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء في المقال: أفادت شبكة CNN، نقلاً عن مسؤول كبير في البنتاغون، بأن مقاتلة أمريكية من طراز F-22 أسقطت المنطاد الصيني بصاروخ AIM-9X قبالة سواحل كارولينا الجنوبية.

دخل مسبار الأرصاد الجوية الصيني منطقة تحديد الهوية الأمريكية في 28 يناير في منطقة ألاسكا، ثم عبر الحدود الكندية في 30 يناير، وعاد إلى الولايات المتحدة في 31 يناير فوق ولاية أيداهو.

وفي الصدد، قال مدير مركز الدراسات الأوروبية والدولية الشاملة بالمدرسة العليا للاقتصاد، فاسيلي كاشين: "على ما يبدو، حاول الأمريكيون إسقاط المنطاد كوال تلك الأيام منذ لحظة اكتشافه، لكنهم لم ينجحوا. ومع ذلك، فهذا طبيعي تمامًا، لأن من الصعب توجيه صاروخ نحوه. يدل الحادث على وجود فجوة في الدفاع الجوي الأمريكي، لم تكن خطيرة من قبل، حيث لم يطلق أحد مناطيد فوق الأراضي الأمريكية".

"لا يمكن للدفاع الجوي ولا الطيران العسكري "التعامل" مع محرك المنطاد، فليس له محركه الخاص. وجميع معدات حقن الهواء صغيرة الحجم وتوضع في كبسولة خاصة كي يتعذر اكتشافها".

"وهكذا، أدت خصوصية المنطاد إلى توجيه ضربة إن لم تكن قوية، فعلى الأقل غير سارة، لهيبة الولايات المتحدة. الآن، سيجري تعديل الدفاع الجوي الأمريكي، وكذلك الطيران العسكري، بشكل واضح من أجل التمكن من التعرف على المناطيد التي تقترب من الحدود وإسقاطها. هذه المهمة ليست شديدة الصعوبة على واشنطن، لكنها ستتطلب تكاليف ووقتًا معينين".

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