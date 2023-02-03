ما حاجتهم إلى الناتو: لماذا لم توافق سيئول على تزويد كييف بالسلاح

تحت العنوان أعلاه، كتبت نتاليا بورتياكوفا، في "إزفيستيا"، حول الأسباب التي تدفع اليابان وكوريا الجنوبية إلى تعزيز ارتباطهما بحلف شمال الأطلسي.

وجاء في المقال: يجري جر حليفي واشنطن الرئيسيين في آسيا - كوريا الجنوبية واليابان – أكثر فأكثر إلى مدار الناتو. في 1 فبراير، أنهى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ جولته الآسيوية، حيث زار سيئول وطوكيو.

ووفقًا للخبير في شؤون آسيا والمحيط الهادئ بجامعة تشارلز في جمهورية التشيك، تاكاشي هوسودا، بعد الأحداث في أوكرانيا، أصبح من الواضح لسيئول وطوكيو أن فرصة "تغيير الوضع الراهن بالقوة" موجودة بالفعل، ولا يقلل الترابط الاقتصادي بين الأطراف من احتمال نشوب صراع. هناك عامل آخر في السعي إلى التعاون مع الناتو وهو حقيقة أن تعزيز قوة الصين العسكرية تجاوز سرعة تعزيزات جيرانها العسكرية.

أصبح تعزيز التعاون مع الناتو، وفقًا لتاكاشي هوسودا، وسيلة لتحقيق ثلاثة أهداف في وقت واحد: تعزيز التحالف مع الولايات المتحدة، وتوسيع مشاركة الدول الأوروبية في آسيا، ورفع قوتها العسكرية لتعزيز "الردع الشامل" تحت رعاية الولايات المتحدة للتحديات الإقليمية بما في ذلك تايوان.

ولكن أستاذ السياسة الدولية والأمن القومي في جامعة سانت أندرو في إيزومي، ماساهيرو ماتسومورا، يرى أن الأحداث في الصين وكوريا الديمقراطية وروسيا على أهميتها تشكل عاملا ثانويا في دفع طوكيو إلى تعزيز علاقاتها مع حلف شمال الأطلسي.

وقال هذا الباحث السياسي الياباني لـ "إزفيستيا": "تحاول اليابان إطالة الهيمنة الأمريكية الآفلة لأطول فترة ممكنة، لأن ازدهارها أصبح ممكنًا بفضل النظام الليبرالي الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، على الرغم من أن ضعفها النهائي أمر لا مفر منه".

ومع ذلك، وبصرف النظر عن الاعتبارات التي دفعت طوكيو وسيئول إلى أحضان الناتو، فإن الدول الثلاث التي يستهدفها تقدم الكتلة في آسيا يقلقها ذلك منذ فترة طويلة. ففي بيونغ يانغ، وُصفت زيارة ستولتنبرغ بأنها مقدمة لحرب باردة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ وجاء تعليق بكين وموسكو على زيارة رئيس الحلف إلى المنطقة في سياق مماثل.

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